Kdo bo letošnji trajnostni šampion?

PRIJAVE NA RAZPIS TZS potekajo od 10. 2. 2025 do 9. 5. 2025. Člani Trgovinske zbornice Slovenije se na razpis prijavite z izpolnjeno prijavnico in vprašalnikom, ki sta na voljo na spletni strani www.tzslo.si.

Člani Trgovinske zbornice Slovenije pri svojem poslovanju izvajajo številne ukrepe in dobre poslovne prakse na področjih varstva okolja in trajnosti. S pripravljenim razpisom želimo te prakse prepoznati, jih predstaviti in na ta način pozitivno prispevati k spodbujanju in nadaljnjemu uvajanju okoljsko odgovornih ukrepov v poslovanje podjetij. Razpis je namenjen članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Nagrade za prispevek k trajnosti

Nagrado v obliki priznanja bomo podelili podjetjem, katerih poslovanje se bo izkazalo za najbolj trajnostno na ključnih tematskih sklopih: okolje, upravljanje, komuniciranje, zaposleni, vključenost v skupnost ter digitalizacija, k letošnji izvedbi pa smo dodali tudi poglavje "Izvirne trajnostne prakse", v okviru katerega bodo prijavljena podjetja lahko predstavila svoje projekte, ki pozitivno prispevajo k različnim vidikom trajnosti oziroma izboljšujejo veščine.

Glede na velikost podjetja bodo prispele prijave razporejene v tri kategorije, nagrada Trgovinske zbornice Slovenije za trajnostno poslovanje podjetij pa bo podeljena prijavljenim članom, ki bodo dosegli najvišje število točk znotraj posamezne kategorije. Prispele vloge bo ocenila petčlanska komisija strokovnjakov pod vodstvom predsednice komisije, prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj.

Nagrade bodo podeljene na osrednjem letnem dogodku slovenske trgovine – Strateški konferenci o trgovini, ki jo vsako leto na Brdu pri Kranju organizira Trgovinska zbornica Slovenije in bo letos potekala v torek, 14. oktobra. Zmagovalna podjetja bodo tudi po podelitvi nagrad predstavljena v javnosti kot odličen zgled na področju trajnostnega delovanja, in sicer v obliki predstavitev podjetja in njihovih dobrih praks na spletnih dogodkih Akademije TZS ter v obliki prispevkov, ki bodo objavljeni v medijih, glasilu Trgovinske zbornice Slovenije – T-informacije, spletni strani www.tzslo.si ter zborničnih profilih na družabnih omrežjih, kot sta Instagram in Facebook.

Foto: Canva

To je že druga izvedba zborničnega projekta "Nagrada TZS za trajnostno poslovanje podjetij", leta 2023 je v kategoriji velikih družb zlato priznanje prejela Ikea Slovenija, kjer preobrazbo iz linearnega v krožno gospodarstvo vidijo kot eno največjih ambicij in hkrati izzivov našega časa, zato si prizadevajo ustvariti poslovni model podjetja, ki bo primeren za kupce in sodelavce danes in jutri. Srebrni priznanji v tej kategoriji sta prejela Petrol in Hofer trgovina, bronasti pa Spar Slovenija in Lidl Slovenija. V kategoriji mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov je zlato priznanje pripadlo družbi Formitas, kjer verjamejo v vrednote in standarde trajnostnega delovanja na vseh ravneh poslovanja. Z ravnanjem in poslovnimi odločitvami se zavzemajo za vpeljavo trajnostnih oglaševalskih standardov in za delovanje v skladu z njimi. Srebrno priznanje je prejel Rifuzl, zdaj del podjetja Moja čokolada, kjer imajo trgovino brez plastične embalaže.

Trgovci dokazujejo, da imajo posluh za okolje in prihodnje generacije

Na TZS se redno vključujemo v razprave in postopke priprave zakonodajnih podlag, kjer želimo k izboljšanju predlaganih rešitev prispevati po eni strani s svojim strokovnim znanjem, po drugi strani pa prek poznavanja prakse in primerljivih tujih poslovnih praks, do česar lahko prihajamo prek delovanja številnih delovnih telesih TZS, v katerih sodelujejo člani zbornice. Obenem razvijamo tudi lastne projekte na področju okolja in ozaveščanja o kakovosti proizvodov, s katerimi želimo še dodatno pripomoči k deljenju ter vključevanju dobrih praks v poslovanje podjetij. Takšen projekt TZS je tudi aktualni program "ZaUpam – podpora trgovskim podjetjem za dodatno izboljšanje sestave živil in spodbujanje zdravih izbir", prek katerega izboljšujemo sestavo živil in potrošnikom omogočamo bolj zdrave izbire.

Že leta 2019 je v sodelovanju TZS in Ministrstva za okolje in prostor nastal Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti, s katerim se trgovci, ki pristopijo h kodeksu, prostovoljno zavezujejo, da na blagajnah svojih maloprodajnih mest potrošnikom ne bodo prodajali lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so izdelane iz originalnega granulata z debelino stene manj kot 50 mikronov, ter plastičnih nosilnih vrečk, ki vsebujejo manj kot 80 odstotkov vsebnosti reciklata. Količina plastičnih vrečk se je po sprejetju tega kodeksa praktično zmanjšala čez noč, k čemur so največ prispevali prav trgovci in s tem dokazali, da imajo velik posluh za naše okolje in prihodnje generacije, navaja predsednica TZS mag. Mariča Lah.

V pomoč podjetjem so tudi Priporočila TZS za zmanjšanje odpadne hrane v trgovini, ki smo jih v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport na zbornici pripravili lani. Priporočila vsebujejo pregled stanja na področju odpadne hrane v trgovini, v njih pa so prav tako opredeljeni ukrepi, ki lahko doprinesejo k zmanjšanju količine odpadne hrane (pravilno načrtovanje, postavitve, rokovanje z živili, ustrezna hramba in temperaturni režimi ipd.) v poslovnih procesih, ki se odvijajo v trgovini (nabava, logistika, skladiščenje, maloprodaja, doniranje hrane humanitarnim organizacijam). Ta priporočila so vsem zainteresiranim na voljo na: www.tzslo.si.

Tudi v letošnjem letu nadaljujemo zbornično okoljsko delo, pa pravi izvršna direktorica TZS Mija Lapornik. V sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport bodo v kratkem izšli nova zloženka ter plakati o pravilnem ločevanju odpadkov, s čimer želimo dodatno prispevati k ozaveščenosti in opolnomočenju potrošnikov, zlasti na predelih Slovenije, kjer beležijo nižjo stopnjo ločenega zbiranja odpadkov.