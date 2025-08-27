Tudi z izbiro barve avta nad pregrevanje ozračja

Študije so pokazale, da črni oziroma temni avtomobili poslabšajo učinek toplotnega otoka v mestu. Črno vozilo namreč v vročih poletnih dneh poveča toploto za skoraj štiri stopinje Celzija in lahko vpliva na segrevanje celotne soseske, povzema Euronews.

Raziskava, izvedena v Lizboni, in objavljena v reviji City and Environment Interactions, je pokazala, da temna vozila oddajajo veliko več toplote kot svetla, kar zviša temperaturo zraka v njihovi bližini za več stopinj. Ta dejavnik, če ga primerjamo s tisoči parkiranih avtomobilov v mestu, lahko znatno poslabšal učinek urbanega toplotnega otoka, ko mesta postanejo veliko bolj vroča kot njihova okolica.

Izvajalci študije iz lizbonske univerze so izmerili temperaturo zraka okoli dveh avtomobilov, enega črnega in enega belega, ki sta bila več kot pet ur parkirana zunaj pod jasnim poletnim nebom. Pri 36 stopinjah Celzija je črni avtomobil dvignil temperaturo zraka v bližini za kar 3,8 stopinje Celzija, v primerjavi z asfaltom poleg njega. Beli avtomobil je imel mnogo manjši vpliv.

Razlika je v svetlobi, ki jo barve odbijajo. Bela barva odbija med 75 in 85 odstotki vhodne sončne svetlobe, medtem ko je črna barva odbija le od pet do 10 odstotkov, preostanek pa absorbira. Za razliko od asfalta, ki je debel in se počasi segreva, se tanka kovinska lupina avtomobila hitro segreje in sprošča toploto neposredno v zrak.

"Zdaj si predstavljajte na tisoče avtomobilov, parkiranih po mestu, od katerih vsak deluje kot majhen vir toplote ali toplotni ščit," pravi sodelavka v raziskavi Márcia Matias. "Njihova barva lahko dejansko spremeni občutek vročine na ulicah," dodaja.

Kaj pomeni učinek mestnega toplotnega otoka?



Po evropskem programu Copernicus, namenjenemu opazovanju Zemlje, je mestni toplotni otok mestno območje, ki je zaradi človeške dejavnosti in infrastrukture bistveno toplejše od podeželske okolice. Foto: Shutterstock

Tlakovana tla absorbirajo in shranjujejo toploto, medtem ko gosta stavbna pozidava zmanjšuje kroženje zraka in zadržuje toploto. Avtomobili, klimatske naprave in industrijska dejavnost toploto le še dodajajo. Ponoči je učinek najmočnejši. Mesta lahko ostanejo do 10 stopinj Celzija toplejša od okoliškega podeželja, saj se beton, asfalt in jeklo le počasi ohlajajo.



Poleti so lahko temperature površin v evropskih mestih celo za 10 do 15 stopinj Celzija višje kot na podeželju, kjer rastline, gozdovi in ​​polja pomagajo ohlajati zrak. Ker približno 70 odstotkov Evropejcev živi v urbanih območjih, je učinek mestnega toplotnega otoka pereč problem javnega zdravja.



Evropa je pri tem še posebej ranljiva, saj so jo v zadnjih letih prizadeli rekordni vročinski valovi, pri čemer so temperature v letošnjem poletju v več mestih presegle 40 stopinj Celzija. Študija v lanskem poletju je pokazala, da so podnebne spremembe potrojile število smrtnih žrtev zaradi enega samega ekstremnega vročinskega dogodka.



Kaj lahko naredimo?

Mesta se na različne načine borijo proti podnebnim spremembam. Ponekod, denimo v Barceloni, ​​so mestne oblasti uvedle podnebna zavetišča – javne stavbe, kot so knjižnice, šole ali muzeji, ki med vročinskimi valovi ostanejo odprte, da bi prebivalcem zagotovili hladnejše prostore.

Drugod pospešeno ozelenjujejo mestne ulice. V nizozemskem mestu Breda so rečne obale preoblikovali v vrtove, betonske tlakovce pa nadomestili s travo in drevesi. Zdaj je 60 odstotkov mestnih površin ozelenjenih, lokalne oblasti pa si prizadevajo, da bi Breda do leta 2030 postala eno najbolj ozelenjenih mest v Evropi. Ti projekti seveda zahtevajo čas in naložbe.

Zato hitrejše in cenejše strategije, kot je povečanje toplotne odbojnosti mest, pridobivajo na veljavi. Avtomobili, kot je pokazala študija, bi lahko bili del tega. Izračunali so, da bi lahko prebarvanje temnih avtomobilov v Lizboni v svetlejše odtenke podvojilo toplotno odbojnost nekaterih ulic s približno 20 na skoraj 40 odstotkov in znižalo temperature zraka blizu površja v vročih, brezvetrnih dneh.

Pristop je razmeroma nov, saj se je doslej večina raziskav ohlajanja mest osredotočila na odsevne strehe ali svetlejše pločnike, medtem ko so bila vozila presenetljivo spregledan del sestavljanke mestnega pregrevanja. Matias dodaja, da bi lahko bili vozni parki taksijev, dostavnih kombijev ali komunalnih vozil še posebej učinkoviti kandidati za svetlejše barvanje.

