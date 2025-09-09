Letošnji avgust je bil globalno gledano tretji najtoplejši v zgodovini meritev, medtem ko se po povprečni temperaturi v Evropi ni uvrstil med deset najtoplejših, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus.

Povprečna globalna temperatura zraka je avgusta letos znašala 16,60 stopinje Celzija, kar je tretja najvišja temperatura od začetka meritev. Toplejša sta bila le avgusta v letih 2023 in 2024, ko je bila temperatura višja za 0,22 stopinje Celzija. Od povprečja za obdobje 1991-2020 je bila temperatura v preteklem mesecu višja za 0,49, od ocenjenega povprečja v predindustrijski dobi (1850-1900) pa za 1,29 stopinje Celzija, kažejo danes objavljeni podatki Copernicusa.

Globalna temperatura v 12-mesečnem obdobju od septembra lani do avgusta letos je bila medtem od povprečja v obdobju 1991-2020 višja za 0,64, od predindustrijske ravni pa za 1,52 stopinje Celzija.

Na evropski celini je medtem pretekli mesec povprečna temperatura znašala 19,46 stopinje Celzija, kar je 0,30 stopinje več kot v obdobju 1991-2020. S tem se letošnji avgust v Evropi ni uvrstil med deset najtoplejših v zgodovini meritev.

Najbolj izrazito nad povprečjem so bile temperature v zahodni Evropi, kjer so na Iberskem polotoku in v jugozahodni Franciji zabeležili tudi vročinski val. Večji del severne Evrope je imel medtem temperature nižje od povprečja za avgust. Foto: Reuters

V Evropi četrto najtoplejše poletje

Foto: Shutterstock Copernicus je danes objavil tudi podatke o temperaturah za celotno poletno sezono, to je od junija do avgusta. V Evropi je bilo poletje četrto najtoplejše v zgodovini meritev, temperatura je bila za 0,90 stopinje Celzija višja od povprečja za 1991-2020. Na globalni ravni pa je bilo poletje tretje najtoplejše doslej, temperatura je bila za 0,47 stopinje Celzija višja od povprečja v obdobju 1991-2020.

Stopnjevanje ekstremov

Glede padavin v preteklem mesecu so pojasnili, da je bil bolj suh od povprečja v večini zahodne, srednje in južne Evrope, pa tudi v najjužnejših predelih Švedske in na severozahodu Rusije. Regije na jugu celine so se soočale tudi z obsežnimi požari. Bolj namočen od povprečja je bil medtem avgust ob severnih in vzhodnih obalah Jadranskega morja, v večini Italije, pa tudi na severovzhodu Španije, na jugu Francije in v Nemčiji.

Letos poleti pa je bilo manj padavin od povprečja v večini zahodnih in južnih delov evropske celine, pa tudi na Balkanu in ob Črnem morju.

Jadranska obala, severna Italija in skrajni vzhod Španije so bili v treh poletnih mesecih bolj namočeni od povprečja. Foto: Indirekt/Facebook

"Na jugozahodu Evrope je avgust prinesel tretji večji vročinski val poletja, ki so ga spremljali izredni požari. Ob nenavadno toplih svetovnih oceanih ti dogodki ne samo poudarjajo nujnost zmanjšanja izpustov, ampak tudi nujno potrebo po prilagajanju na pogostejše in intenzivnejše podnebne ekstreme," je ob objavi podatkov povedala Samantha Burgess iz službe za spremljanje podnebnih sprememb.