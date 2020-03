Okuženi igralec sporočil dobro novico #video

Teden dni mineva, odkar sta oskarjevec Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson izvedela, da sta okužena z novim koronavirusom. Po petih dneh so ju odpustili iz bolnišnice, zdaj pa je igralec iz domače karantene sporočil, da je njuno počutje še vedno dobro in da se jima stanje v tednu dni ni poslabšalo.

Slavni par je očitno med tistimi srečneži, ki okužbo z novim koronavirusom prebolevajo brez večjih težav in zapletov. Čeprav sta se na začetku, tik preden sta se testirala za bolezen, počutila utrujeno, imela sta bolečine v mišicah, Rita je imela tudi vročino in mrzlico, pa se druge težave, kot sta stiskanje v pljučih in oteženo dihanje, pri njima niso pojavile.

Kljub temu so ju sprejeli v univerzitetno bolnišnico Gold Coast – par je namreč trenutno zaradi Tomovega novega filma o Elvisu Presleyju v Avstraliji. A ker je bilo njuno zdravstveno stanje po petih dneh hospitalizacije nespremenjeno in sta se dobro počutila, so ju odpustili domov.

Z domače karantene se sicer Tom redno javlja oboževalcem, ki jih je v zadnji objavi razveselil z dobrimi novicami. Namreč po tednu dni je njuno zdravstveno stanje še vedno dobro in se jima simptomi bolezni niso poslabšali.

"Živjo, vsi. Dobra novica: teden dni po pozitivnem rezultatu testiranja in samoizolacije so simptomi še vedno enaki. Sva brez vročine. Zlagava perilo in pomivava posodo, čemur sledi počitek na kavču. Slaba novica: moja žena Rita Wilson me je šestkrat zaporedoma premagala v džin remiju in zdaj vodi za 201 točko," se je glasil del zabavnega zapisa na Instagramu. Igralca kljub situaciji očitno ni zapustil smisel za humor, saj je zapis pospremil s fotografijo svojega pisalnega stroja znamke Corona.

Medtem je vse več in več znanih sporočilo, da so prav tako kot Tom in Rita okuženi z novim koronavirusom. Med drugim igralci Idris Elba, Kristofer Hivju in Olga Kurylenko.