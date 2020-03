Mok: odločitev o potnikih na OI ne bo politična ali dosežena za zeleno mizo

Pri tem se pojavlja mnogo neznank, tudi kvalifikacijski sistem je med drugim dobre štiri mesece pred OI zaradi pandemije covida-19 še daleč od tega, da bi bil že določen.

"Ta čas je razdeljenih 57 olimpijskih kvot po svetu, 43 pa jih bodo pod posebnimi pogoji razdelili Mok in mednarodne panožne zveze in bodo različne od športa do športa. V nekaterih primerih so se že ali se še bodo zgodile prestavitve kvalifikacijskih tekmovanj, pri drugih bodo športniki na OI uvrščeni v skladu z že doseženimi izidi. Mok se zavezuje, da odločitev o potnikih na OI ne bo politična ali dosežena za zeleno mizo, ampak na tekmovanjih, sistem pa se bo prilagodil tako, da bo čim bolj pravičen in enakovreden," je za STA povedal generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Blaž Perko.

Foto: Reuters

V torek je Mok po seji izvršnega odbora sporočil, da za zdaj ne razmišlja o kakšnih spremembah glede letošnjih poletnih olimpijskih iger, ki so na sporedu čez štiri mesece - med 24. julijem in 9. avgustom.

Vodstvo Moka se je tudi danes zavezalo, da bo v luči pandemije novega koronavirusa skrbno spremljalo dogajanje in po potrebi predlagalo spremembe, ki jih bodo predhodno uskladili s športnimi in drugimi najpomembnejšimi svetovnimi organizacijami na čelu s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO).

"Vodstvo Moka nam je predstavilo včerajšnje sklepe IO, jih dodatno obrazložilo in je preverjalo našo podporo, ki so jo glede na obrazložitev dobili. Štiri mesece pred OI je še prezgodaj, da bi sprejemali končne odločitve, Mok in vsi ostali pa smo zavezani, da mora biti na prvem mestu zdravje športnikov in vseh ostalih udeležencev OI. Japonski organizatorji so še vedno odločeni, da izpeljejo OI v času, ki je znan, dobili pa so podporo tudi vodstev najrazvitejših držav združenja G7, da se na nek način pokaže, da je človeštvo kljub pandemiji koronavirusa zmožno izvesti tak velik dogodek," je povedal Perko.

"Vsi se zavedamo resnosti razmer zaradi novega koronavirusa, razmere pa so v različnih delih sveta in v posameznih državah različne, večinoma se še vedno posamezne države same s svojimi ukrepi spopadajo s krizo in imajo različne pristope pri zajezitvi virusa. Tako so tudi športniki ta čas v različnih položajih. Neposredno so se oglasili predstavniki Italije in Španije, ki jih je na stari celini kriza najbolj prizadela, razmere za športnike pa so tam podobne tistim, ki jih imajo v zadnjem obdobju pri nas, ko so med drugimi omejitvami zaprta vsa igrišča in dvorane," je dodal Perko.

Foto: Reuters

Mok je obenem pozval vse udeležence konference naj se vzdržijo nepremišljenih izjav

Prvi operativec slovenskega olimpijskega gibanja je še dejal, da niso govorili o drugih stvareh, kot so denimo ukinitve letalskih povezav ta čas v nekaterih delih sveta, namestitvah med OI in podobnem. Gotovo pa bo to ob drugem tema sestankov v naslednjem obdobju, saj se mnogi med drugim sprašujejo, če bo morebiti potrebna 14-dnevna karantena po prihodu na Japonsko za vse udeležence OI ...

Mok je obenem pozval vse udeležence konference, ki jih je uvodoma pozdravil tudi predsednik EOC Janez Kocijančič, da naj se vzdržijo raznih nepremišljenih izjav in špekulacij, posebej pa naj bodo pozorni pri tistih, ki v imenu Moka ali nacionalnih olimpijskih komitejev dajejo nepooblaščene izjave, piše STA.

"Mok je ta čas skupaj z japonskimi organizatorji OI odločen, da igre izpelje, vendar pa bodo v naslednjih štirih mesecih skrbno spremljali razmere in se po potrebi prilagodil, ta čas pa sprememb ni," je končal Perko.