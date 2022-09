Nova britanska premierka s kolegom iz stranke prevarala moža

Trussova je imela leta 2005 osemnajstmesečno razmerje s takrat poročenim Markom Fieldom, ki je bil v tistem času tiskovni predstavnik torijske stranke v Londonu, poroča The Daily Mirror.

Bil je njen politični mentor

Po besedah njunih prijateljev se je njuno razmerje začelo, ko so Trussovo kot strankarsko aktivistko poslali k Fieldu. Da bi pomagal njeni karieri, so ji ga dodelili za političnega mentorja.

Field je trdil, da se je njuno razmerje končalo junija 2005, bližnji prijatelji pa pravijo, da sta se "kot prijatelja" videvala še tri mesece. Ko sta se septembra istega leta še zadnjič srečala, mu je Trussova razkrila, da z možem pričakujeta otroka, je takrat poročal The Daily Mail.

Fieldov zakon je razpadel

Vir iz konservativne stranke je takrat razkril: "Liz, ki si je zelo želela biti poslanka, so poslali k Marku, ki pa je svoje mentorske dolžnosti vzel bolj resno, kot je bilo mišljeno." Fieldov 12-letni zakon z ženo Michele je takrat razpadel, ona pa je kot razlog za ločitev navedla prešuštvo moža. Field se je kasneje ponovno poročil.

Hugha O'Learyja, moža nove britanske premierke, so pred kratkim pred njunim domom v Londonu vprašali o pretekli aferi žene, ta pa je odgovoril zelo preprosto: "O tem nočem govoriti."

Za afero ji je žal

Trussova je po aferi dejala, da je njen zakon z O'Learyjem še močnejši in da je bila zanjo to velika lekcija. V pogovoru za Eastern Daily Press novembra 2009 je dejala: "Iz preteklosti sem se veliko naučila. Z možem se bližava deseti obletnici poroke. Odkar se je to zgodilo, sva veliko močnejša. Žal mi je za afero, to je bila velika napaka. Glavna oseba, zaradi katere mi je žal, je moj mož. To sva zdaj pozabila in šla naprej."

Afera pa je povzročila velike težave Davidu Cameronu, nekdanjemu predsedniku britanske vlade in takratnemu predsedniku konservativne stranke. Trussovo so namreč odpustili kot parlamentarno kandidatko za sedež v jugozahodnem Norfolku. Vodja torijcev si je sicer prizadeval, da bi v svoji stranki povečal število žensk, vendar so lokalni konservativci menili, da Trussova ni primerna.

Zanjo se je zavzela ministrica za "ženske v senci"

V prepir se je vmešala ministrica za "ženske v senci" Patricia Morris, ki je dejala, da zunajzakonska afera ne bi smela biti ovira pri tem, da nekdo postane poslanec. Aktiviste konservativne stranke je pozvala, naj Trussove ne odpustijo. Cameron se je moral opravičiti strankarskim aktivistom, da bi rešil kariero Trussove, in vztrajal, da je prava ženska za to mesto. Takrat je dejal, da je odlična kandidatka.

Marca leta 2010 je bila tako prvič izvoljena v spodnji dom parlamenta.