Boris Johnson dobil naslednico

Za Liz Truss je glasovalo okoli 57 odstotkov članov stranke, za Rishija Sunaka pa 43 odstotkov. Glas je sicer oddalo nekaj več kot 172 tisoč članov britanske vladajoče stranke.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.



Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.



I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb