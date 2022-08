Boris Johnson na počitnicah v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boris Johnson, britanski premier v odstopu, se mudi v Sloveniji, poročajo britanski mediji. Tukaj naj bi bil na počitnicah, natančneje na "mini poročnem potovanju" z ženo Carrie Symonds, s katero sta se poročila maja lani.

Poročna zabava, nato pa poročno potovanje

Takrat je bilo na poroki zaradi pandemijskih ukrepov le 30 povabljencev, pretekli konec tedna pa sta priredila "pravo", veliko poročno zabavo in se po njej očitno odpravila na poročno potovanje. Daily Mail ob tem dodaja, da naj bi se že ta konec tedna vrnila v domovino.

Johnson je s poroko s Carrie Symonds postal prvi britanski premier po letu 1822, ki se je poročil med mandatom. Pred tem je bil poročen dvakrat, od zadnje žene se je ločil po 26 letih zakona leta 2018. Iz prejšnjih zakonov ima pet otrok, v zakonu s Carrie sta se mu rodila še dva.

Carrie Symonds ima 34 let in je le pet let starejša od Johnsonove najstarejše hčerke. Foto: Reuters

Na Otoku se sicer te dni soočajo s črnogledimi gospodarskimi napovedmi, britanska centralna banka je namreč napovedala recesijo, zato so Britanci še toliko bolj jezni, da se je premier, pa čeprav je v odstopu, odpravil na dopust.

Olja na ogenj je prilil finančni minister Nadhim Zahawi, ki je prav tako na počitnicah, čeprav je državljanom zagotovil, da "dela na daljavo".

Preberite še: