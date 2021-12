Veselje ob rojstvu sedmega otroka sta mu pokvarili aferi

Britanski premier Boris Johnson in njegova soproga Carrie sta danes dobila drugega otroka, tokrat deklico. To je sicer že sedmi otrok 57-letnega britanskega premierja, ki se je znašel pod plazom kritik. V njegovem uradu so namreč lani za božič, ko je bilo to zaradi epidemije covid-19 prepovedano, organizirali zabavo. Britanska vladajoča konservativna stranka pa mora plačati kazen, ker ni pravilno prijavila donacije stranki, ki je bila večinoma porabljena za prenovo Johnsonovega stanovanja na Downing Streetu.