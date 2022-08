Tudi Bank of England zvišuje obrestno mero in napoveduje recesijo

Britanska centralna banka Bank of England se je danes odločila za zvišanje ključne obrestne mere za 0,5 odstotne točke na 1,75 odstotka. Gre za najvišje zvišanje od leta 1995, do katerega prihaja ob napovedi, da bo inflacija v Združenem kraljestvu presegla 13 odstotkov, gospodarstvo pa bo pristalo v recesiji.

Zvišanje ključne obrestne mere, ki so ga strokovnjaki v višini 0,5 odstotne točke večinoma pričakovali, je šesto od decembra. Britanska centralna banka, tako kot druge velike centralne banke po svetu, zateguje denarno politiko v luči visoke inflacije.

Bank of England je v objavi na spletni strani razkrila, da so člani odbora za monetarno politiko za zvišanje ključne obrestne mere v potrjeni višini glasovali z osmimi glasovi za in enim proti. En član je namreč glasoval za zvišanje za 0,25 odstotne točke.

Inflacija naj bi presegla 13 odstotkov

Glede inflacije Bank of England poudarja, da so se pritiski v zadnjih mesecih močno povečali, zlasti zaradi zvišanja cen plina ob ruskih omejitvah dobave v Evropo in bojazni, da bo država, ki nadaljuje vojno v Rusiji, dodatno omejila pretok tega energenta. Inflacija naj bi tako na Otoku v zadnjem letošnjem četrtletju presegla 13 odstotkov in bo ostala na "zelo visokih ravneh" večino leta 2023, preden se bo v dveh letih umirila na ciljno raven dveh odstotkov.

Obenem Bank of England napoveduje, da lahko ob visokih cenah energentov pričakujemo občutno upočasnjevanje gospodarske aktivnosti v Združenem kraljestvu in širši Evropi. Združeno kraljestvo bo po napovedih centralne banke v zadnjem četrtletju letošnjega leta vstopilo v recesijo. To bo vodilo v občutno nižje realne prihodke gospodinjstev v letih 2022 in 2023, poraba gospodinjstev pa se bo posledično skrčila.

Odbor za monetarno politiko je ob tem pripravljen sprejeti katerekoli potrebne ukrepe, ki so mu na voljo, da se inflacija na srednji rok vrne na dva odstotka, so še zapisali na spletni strani Bank of England. "Politika se ne sprejema po vnaprej določenem scenariju," so poudarili in dodali, da bodo o primerni višini obrestne mere še naprej odločali na vsakem zasedanju sproti.