Boris Johnson odšel kot Terminator

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski premier v odhodu Boris Johnson je danes zadnjič odgovarjal na vprašanja poslancev britanskega parlamenta in se s položaja poslovil z besedami iz filmske serije Terminator: "Hasta la vista, baby!" Ob tem je dejal, da so med njegovim mandatom preoblikovali britansko demokracijo in obnovili neodvisnost Otoka.