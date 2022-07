Eksodus ministrov: "Treba bo pomočiti roke v kri"

Britanski premier Boris Johnson se je v četrtek kljubovalno odzval na pozive svojih nekdanjih privržencev, naj odstopi, in odstavil ministra za skupnosti Michaela Gova. Ob tem je dal jasno vedeti, da možnost svojega odstopa izključuje ter da je najzgodnejši datum za splošne volitve čez dve leti. Od torka do danes je britansko vlado zapustilo že več kot 44 funkcionarjev.

Na sredine pozive članov njegovega kabineta in strankarskih kolegov, med katerimi so bili tudi notranja ministrica Priti Patel, minister za promet Grant Shapps, menda pa tudi novoimenovani minister za finance Nadhim Zahawi, se je britanski premier odzval tako, da je odpustil ministra za stanovanjsko politiko in lokalno samoupravo Michaela Gova. Ta naj bi mu po navedbah AFP prvi povedal, da mora odstopiti v dobro stranke torijcev in države.

Vir blizu Johnsona je za BBC povedal, da je Gove kača, ki "veselo obvešča javnost, da je vodjo pozval k odstopu". Gove je bil sicer Johnsonova desna roka v referendumski kampanji za brexit leta 2016, vendar pa se je istega leta odločil kandidirati proti njemu za mesto vodje konservativcev, enako pa je storil tudi leta 2019.

"Treba bo pomočiti roke v kri"

Po poročanju časnika The Sun naj bi Johnson kolegom v sredo dejal tudi, da bodo morali "pomočiti roke v kri", če ga bodo želeli odstraniti s položaja. Medtem drugi britanski mediji, tudi tisti bolj konservativni, vse bolj pišejo, da so premierju šteti dnevi.

V sredo pozno zvečer je odstopil tudi minister za Wales Simon Hart, ki je po navedbah BBC ob tem dejal, da "ni imel druge možnosti" in da so s kolegi poskušali narediti vse, da bi ladjo obrnili, vendar jim to, žal, ni uspelo.

Johnsonovo zavračanje odstopa pomeni, da se bo v bližnji prihodnosti bržkone moral spopasti z novim glasovanjem o nezaupnici znotraj konservativne stranke, ki pa ga, vsaj po poročanju večine medijev na Otoku, ne bo preživel. Čeprav je prvo takšno glasovanje potekalo šele pred enim mesecem, kar naj bi pomenilo, da ga parlament vsaj še eno leto ne more ponovno izzvati, pa si del torijskih poslancev prizadeva to spremeniti, še navaja AFP.