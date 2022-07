Britanski premier s to gesto nasmejal svet #video

Jacinda Ardern(NZ PM) nearly loses her right arm on the doorstep of No.10. 🤦

pic.twitter.com/NDfonvPYQs — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) July 1, 2022

Premierka Nove Zelandije je trenutno na delovnem obisku v Veliki Britaniji, kamor je prišla prvič po začetku epidemije covida-19. V petek se je v vladnem uradu v Londonu že srečala z britanskim premierjem Johnsonom.

Zdi se, da jo vleče k sebi

Video z njunega srečanja je zaokrožil po družbenim omrežjih in hitro postal viralen. Johnson je premierki namreč ponudil roko in bil pri tem celo malce agresiven. Rokovanje je trdno, energično in celo agresivno ter traja vsaj pet sekund, zdi pa se, da Johnson njeno roko celo vleče k sebi.

Oba se ves čas smehljata in se postavljata pred fotografi, Johnson pa pri tem ignorira vprašanja o utapljanju v sleparstvu in o tem, ali bo ukrepal glede politika, ki se sooča z navideznimi obtožbami.

Norčevanje iz Johnsona

Britanski premier je Ardenovo sprejel pred svojo rezidenco Downing St., kjer je potekalo uradno fotografiranje. Številni so se spraševali, kaj je bilo s tem rokovanjem ter pohvalili Ardenino diplomacijo in to, da je ostala mirna.

Na družbenih omrežjih pa se sedaj norčujejo iz Johnsona, kako močno roko ima. Pojavljajo se komentarji, kot so: "V redu je. S to roko veliko vadi", "Naj nekdo pokliče rešilca, na številki 10 je ženska, ki ji je treba ponovno pričvrstiti desno roko!", "Premierka si mora nujno umiti roke. Nikoli ne veš, kaj je počel z njo".