Britanski konservativci glasujejo o nezaupnici Johnsonu

Britanski konservativci trenutno glasujejo o nezaupnici premierju Borisu Johnsonu. Zbranih je bilo namreč dovolj pisem podpore konservativnih poslancev temu predlogu, je danes sporočil vodja pristojnega strankarskega odbora Graham Brady. Johnson je tarča kritik zaradi zabav, ki so na Downing Streetu potekale v času zaprtja države zaradi covida-19.

Glasovanje je potekalo med 18. in 20. uro (19. in 21. uro po srednjeevropskem času). Brady je povedal, da bodo zatem prešteli glasovnice, izide pa naj bi objavili ob 21. uri (22. uri po srednjeevropskem času).

"Verjetno bo proti njemu glasovalo nekaj več kot 100 poslancev"

Nekdanji minister konservativnega kabineta David Gauke je za BBC povedal, da bo Johnson verjetno dobil nekaj več kot 100 glasov proti, kar bo zanj "slaba novica".

Nekaj poslancev je že povedalo, da so glasovali proti Johnsonu. Proti je denimo glasoval škotski konservativni poslanec John Lamot, ki je odstopil z mesta ministrskega pomočnika, nekdanji škotski sekretar David Blundell in poslanka Dehenna Davison, ki je bila leta 2019 izvoljena za škofa Aucklanda v okrožju Durham.

Glasovanja se je med drugimi udeležila tudi nekdanja predsednica vlade Theresa May, ki se je pojavila v elegantni večerni obleki.

Obljubil, da bo stranko znova "popeljal do zmage"

Johnson je pred začetkom glasovanja nagovoril poslance svoje stranke in jih skušal prepričati, naj podprejo njegovo vodstvo. Po poročanju britanskega BBC jim je obljubil, da bo stranko znova "popeljal do zmage" in posvaril pred spuščanjem v "nesmiselno bratomorno razpravo" o prihodnosti konservativne stranke.

V skladu s pravili konservativne stranke se o zaupnici predsedniku stranke glasuje, če 15 odstotkov poslancev, trenutno torej 54, pisno sporoči, da premierja ne podpirajo več. Nezaupnica bo izglasovana, če bo zanjo glasovalo najmanj 180 od skupno 359 torijskih poslancev.

Naslednje leto glasovanje ne bo več mogoče

Če nezaupnica Johnsonu ne bo izglasovana, v naslednjem letu glasovanje o nezaupnici ne bo več mogoče, poroča BBC. Če pa bo premierju izglasovana nezaupnica, bodo sledile strankarske volitve za izbiro novega vodje stranke, ki bo nato postal tudi predsednik vlade.

Z Downing Streeta so v prvem odzivu na napoved glasovanja sporočili, da bo glasovanje priložnost, da se pod zadevo potegne črta in se gre naprej.

"Glasovanje bo priložnost, da se končajo meseci špekulacij in da se vladi omogoči, da gre naprej in se loti reševanja zadev, ki so prioritetne za prebivalstvo," je sporočil Johnsonov tiskovni predstavnik.

Več ministrov je medtem že izrazilo podporo premierju, med njimi zunanja ministrica Liz Truss in finančni minister Rishi Sunak.

Zaupanje je izgubil po aferi Partygate

Johnson je zaupanje med torijci izgubil po aferi Partygate, ki je povezana s spornimi zabavami na Downing Streetu v času strogih omejitvenih ukrepov zaradi covida-19.

Poročilo o aferi, ki je bilo objavljeno pred kratkim, je razkrilo nesprejemljivo obnašanje določenih britanskih politikov in uradnikov v času, ko je bilo na milijone Britancev prisiljenih prekiniti vse stike z bližnjimi zaradi ukrepov ob pandemiji.

Johnson, ki mu je policija zaradi zabav naložila tudi globo, je po objavi poročila prevzel polno odgovornost za dogajanje in se opravičil, ni pa se odločil za odstop s položaja.

Afera je skupaj z naraščanjem cen, ki je na Otoku povzročilo zgodovinski padec kupne moči, načela priljubljenost premierja in njegove stranke, ki je na lokalnih volitvah v začetku maja utrpela precejšnje izgube.

Stranko vodi od leta 2019

Johnson sicer v stranki, ki je na Otoku na oblasti zadnjih 12 let, sam pa jo vodi od leta 2019, ko je tudi postal premier, nima očitnega naslednika.

Po ocenah britanskih analitikov je nemogoče napovedati izid današnjega glasovanja, ki bo tajno. Bi pa morebitna tesna podpora Johnsonu precej omajala njegov položaj v stranki pred naslednjimi volitvami, ki bodo čez dve leti.

BBC ob tem navaja primere bivših premierjev, ki so se kmalu po izglasovani zaupnici v stranki poslovili. Margaret Thatcher je na primer odstopila osem dni po izglasovani zaupnici, Theresa May je enako storila čez pol leta, medtem ko je John Major na parlamentarnih volitvah gladko izgubil proti laburistu Tonyju Blairu.