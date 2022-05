Partygate: zaradi koronazabav se maje stolček predsedniku vlade #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrsta razkritij v zvezi z afero Partygate, v okviru katere preiskujejo kršitve omejitev v času epidemije covid-19, ki so jih zagrešili visoki politični predstavniki, tudi premier Johnson, je povzročila veliko jeze med Britanci in zamajala Johnsonov premierski stolček. Foto: Reuters

Britanski premier Boris Johnson se danes znova spopada z obtožbami, da je lagal in zavajal. Na dan so namreč prišle fotografije iz novembra 2020, ko je bilo v Veliki Britaniji prepovedano javno zbiranje, premier se pa na fotografijah ob hrani in pijači druži z več ljudmi in ne upošteva omejitev, ki so veljale takrat.

Razkritja so se pojavila v času, ko naj bi britanska državna uradnica objavila dolgo pričakovano poročilo o aferi Partygate, čeprav naj bi si Johnson domnevno prizadeval za to, da bi objavo poročila preklicali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Downing Streetu so sicer po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zanikali, da je Johnson pozval uradnico, ki je preiskovala zabave v okviru afere Partygate, naj opusti načrte o objavi svojega poročila.

V zadnjem obdobju nova razkritja

"Predsednik vlade ni prosil, naj se preiskava ne nadaljuje. Prav predsednik vlade je bil tisti, ki je izdelavo poročila naročil in tudi želi, da se poročilo objavi," je dejal Johnsonov uradni tiskovni predstavnik.

V zadnjem obdobju se pojavljajo tudi nova razkritja. Fotografije, ki jih je v ponedeljek objavila televizija ITV, so bile posnete novembra 2020 na zabavi ob odhodu Johnsonovega vodje komunikacij Leeja Caina, le nekaj dni po tem, ko je britanska vlada drugič odredila zaprtje javnega življenja in prepovedala druženje ljudi iz različnih gospodinjstev.

Policija je dogodek sicer že preiskala

Johnson na fotografijah dviguje kozarec, nazdravlja in se pogovarja z več ljudmi za mizo, obloženo s steklenicami vina in hrano. Policija je dogodek sicer že preiskala v okviru afere Partygate in izrekla globo eni osebi, vendar ne Johnsonu.

Namestnica vodje opozicijske laburistične stranke Angela Rayner je ob tem za ITV News dejala, da je presenetljivo, da Johnson še ni bil kaznovan zaradi novembrskega zbiranja na Downing Streetu. Dodala je, da je povsem jasno, da je šlo za zabavo, ne za službeni dogodek.

"Poskušal je lagati britanski javnosti"

"Vedel je, da je kršil pravila, in to ve že ves čas, a se je kljub temu poskušal izogniti kazni. Poskušal je lagati britanski javnosti in parlamentu," je dodala Raynerjeva.

Ko so britanskega premierja decembra lani v parlamentu vprašali o tem srečanju, je vztrajal, da tistega dne ni bilo nobene zabave in da niso bila kršena nobena pravila. Johnson je bil v okviru afere Partygate že kaznovan zaradi rojstnodnevne zabave junija 2020, doslej pa ni prejel kazni zaradi nobenega drugega dogodka.