Johnson se je opravičil zaradi kršenja protikoronskih ukrepov

Johnson se je v izjavi poslancem "iskreno opravičil" zaradi kršenja pravil v času strogih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa, ko so se na Downing Streetu odvijale sporne zabave, zaradi česar je policija uvedla preiskavo.

Kot je dejal, se mu takrat ni zdelo, da je storil kaj narobe. "To je bila moja napaka in zanjo se brez zadržkov opravičujem," je izjavil po poročanju britanske mreže BBC.

Dejal je še, da je že storil pomembne korake za spremembo dela na Downing Streetu, kjer je sedež vlade. Britanska javnost ima po njegovih besedah "pravico pričakovati več od svojega premierja".

Prav zaradi jeze Britancev ima, kot je dejal, še večji občutek obveznosti, da se osredotoči na svoje prednostne naloge. V nadaljevanju nagovora se je nato osredotočil na Ukrajino in na posledice ruske invazije na to državo, med drugim na povišane cene energije doma.

Zaradi kršenja protikoronskih ukrepov sta plačala globo

Johnson je poslance nagovoril prvič po tistem, ko je skupaj s finančnim ministrom Rishijem Sunakom plačal globo zaradi kršenja protikoronskih ukrepov. Johnson je prvi britanski premier, ki je bil kaznovan zaradi kršitve zakona, še navaja BBC.

Johnson se je sicer prejšnji teden v televizijskem nagovoru že opravičil zaradi kršenja protikoronskih ukrepov.

Vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer je Johnsonov nastop označil za "šalo", njegovo opravičilo pa za "hinavsko". Javnost si je že ustvarila mnenje in "mu ne verjame niti besede", je dejal Starmer.

Bodo proti Johnsonu uvedli preiskavo?

Britanski parlament bo sicer v četrtek glasoval o tem, ali naj se uvede preiskava proti Johnsonu zaradi zavajanja parlamenta z zagotovili, da se na Downing Streetu upoštevajo protikoronska pravila.

Predsednik parlamenta Lindsay Hoyle je namreč sporočil, da bo dovolil razpravo o predlogu opozicijskih laburistov o tem, ali naj pristojni parlamentarni odbor uvede preiskavo proti Johnsonu. Ta bo sicer v času razprave na uradnem obisku v Indiji.

Johnson se je v zadnjih mesecih zaradi afere v povezavi s spornimi zabavami, ki so jih poimenovali partygate, znašel pod velikim pritiskom, na kocki je bilo celo njegovo politično preživetje, potem ko je več poslancev njegove konservativne stranke javno pozvalo k njegovemu odstopu.

Londonska policija medtem nadaljuje s preiskovanjem trditev, da so Johnson in vladni uradniki v letih 2020 in 2021 organizirali in se udeležili vsaj ducata zabav in s tem kršili stroge omejitve, ki so jih na Otoku sprejeli za zajezitev širjenja novega koronavirusa.