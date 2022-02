Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska zunanja ministrica Liz Truss je v svojih nastopih zelo ostra do ruske politike do Ukrajine. Napoveduje celo preganjanje in razlastitve ruskih oligarhov v Londonu. Nekateri zato v njej že vidijo novo Margaret Thatcher, ki je bila znana tudi po vzdevku železna lady.

Ko se je britanska zunanja ministrica Liz Truss na nedavnem obisku britanskih enot v Estoniji v vojaški uniformi in z vojaško čelado vozila v britanskem tanku, so se v Rusiji iz nje norčevali. Prav drugače je bilo v Veliki Britaniji, kjer je postala najbolj priljubljena ministrica v vladi Borisa Johnsona.

Britanci ostri do Putinove Rusije

Če Nemčija in Francija, ki predstavljata jedro EU, do ruskega predsednika Vladimirja Putina vodita dokaj previdno politiko, pa je Velika Britanija veliko ostrejša. Britanci so tudi glasni podporniki Ukrajine in ji dobavljajo orožje.

Trussova je konec januarja v britanskem parlamentu napovedala zelo ostre sankcije proti ruskim oligarhom, ki so povezani s Kremljem, če bo Putin napadel Ukrajino.

Sankcije proti ruskim oligarhom

Že zdaj je tarča britanskih sankcij 180 ruskih državljanov in 48 pravnih oseb, od tega je polovica sankcij povezana z očitki, da omenjeni ruski državljani in pravne osebe sodelujejo pri destabilizaciji Ukrajine.

Liz Truss v vojaškem tanku, tako kot pred leti Margaret Thatcher:

Prav zaradi teh odločnih besed Trussove so se pojavile prve primerjave z odločno konservativno premierko Margaret Thatcher. A vprašanje je, ali se bodo te grožnje o sankcijah proti ruskim oligarhom uresničile.

Trussova dregnila v londongrajsko osje gnezdo

Kot piše nemški Focus, je s tem Trussova dregnila v osje gnezdo. Ruski oligarhi so namreč zelo pomembni v finančnem svetu britanske prestolnice, zaradi česar je London oziroma njegovo finančno središče City celo dobil šaljivi vzdevek Londongrad.

Ruski oligarhi imajo na primer v lasti veliko število londonskih nepremičnin. Po podatkih Transparency International so bile v Londonu z ruskim denarjem do zdaj kupljene nepremičnine v vrednosti do dveh milijard dolarjev (1,8 milijarde evrov).

Ruski donatorji Johnsonovih torijcev

Ruski bogataši imajo svoje lovke tudi v svetu britanske politike, tudi pri konservativcih, stranki, katere članica je tudi Trussova. Potem ko je Johnson postal premier, so ruski donatorji po uradnih podatkih konservativcem donirali že okoli dva milijona britanskih funtov (2,4 milijona evrov).

Britanski premier Boris Johnson se je pred tedni zaradi nezakonitih zabav na Downing Streetu v času pandemije (t. i. afera partygate) znašel v težavah. Tako mu ukrajinska kriza, v kateri je London zelo oster in glasen, po svoje pomaga, da delno preusmerja pozornost Britancev stran od lastnih napak. Z ostro politiko do Moskve Britanci zelo odstopajo od Francozov in Nemcev, ki želijo umiriti napetosti s previdno politiko do Rusije. Foto: Reuters

Kot piše Deutsche Welle, imajo ruski oligarhi zaposleno vojsko odvetnikov, svetovalcev za stike z javnostjo in drugega osebja. Svoje otroke pošiljajo na šolanje v britanske šole, tudi ločujejo se na britanskih sodiščih.

Rusi kot del kroga londonskih superbogatašev

So pomemben del londonskih superbogatašev, obiskujejo tako konjeniške dirke v Ascotu kot dobrodelne plese in gala prireditve v Londonu. Trussova bo zato, kot poudarja Focus, težko izsušila to močvirje.

Ko je 10. februarja letos Trussova prišla na pogovore z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, so jo menda v Moskvi sprejeli zelo hladno. Tudi skupna novinarska konferenca je bila dokaj ostra.

Javne zbadljivke med Trussovo in Lavrovim

Lavrov je tako dejal: "Izkazalo se je, da je bil to pogovor med nemimi in gluhimi. Zdi se, da se poslušamo, a ne slišimo." Trussova, ki je bila vidno v zadregi, je odvrnila: "V naših razpravah zagotovo nisem bila tiho."

Videoposnetek dela skupne novinarske konference Trussove in Lavrova:

Dan po pogovorih med Lavrovom in Trussovo so ruski mediji objavili novico, ki britansko zunanjo ministrico ni ravno prikazala v dobri luči. Lavrov je tako menda svojo britansko kolegico v pogovoru za zaprtimi vrati zvito vprašal, ali bi Velika Britanija priznala rusko suverenost nad Rostovom in Voronežem.

Domnevni spodrsljaj Trussove

Trussova je odgovorila, da nikoli ne bodo priznali ruske suverenosti nad njima. Takoj jo je moral popraviti britanski veleposlanik v Moskvi. Rostov in Voronež sta namreč mesti oziroma regiji ob meji z Ukrajino, kjer Rusija kopiči svoje sile, in ne mesti v Ukrajini (verjetno ju je Trussova, če je dogodek resničen, zamenjala za Doneck in Lugansk).

Potem ko so se o domnevnem spodrsljaju Trussove razpisali ruski mediji, je Velika Britanija novico zavrnila kot propagando. Po britanski razlagi je Trussova med srečanjem preprosto napačno slišala Lavrova.

Spodleteli nastop Trussove

Novica o domnevnem spodrsljaju Trussove je po pisanju Politica zasenčila njen obisk v Moskvi, kjer se je hotela svetu predstaviti kot odločna voditeljica, ki se lahko zoperstavi eni od največjih britanskih tekmic in ki bi lahko v prihodnosti na čelu konservativne stranke zamenjala Johnsona.