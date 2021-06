Čudaški genij, ki ga imajo za zlobnega Nezemljana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evroskeptik Dominic Cummings je nekaj let živel v Rusiji, govori rusko in naj bi bil rusofil. Je navdušen matematik ter občudovalec Dostojevskega, Tolstojevega romana Ana Karenina in nemškega železnega kanclerja Otta von Bismarcka. Foto: Reuters

Dominic Cummings je spravil Veliko Britanijo iz EU, Borisa Johnsona pa na Downing street 10. A dnevi slave in politične moči so hitro minili. Na koncu je bila zanj usodna ženska.

"Na deset tisoče ljudi je umrlo, čeprav jim ne bi bilo treba umreti. Ni opravičila za to. Veliko razlogov, zakaj je prišlo do tega, je še vedno prisotnih."

Boris Johnson nesposoben za premierja?

To so bile ene od odmevnih izjav, ki jih je nedavno pred britanskimi parlamentarci izrekel Dominic Cummings, nekdanji tesni sodelavec britanskega premierja Borisa Johnsona. Cummings je Johnsona med drugim tudi označil kot nesposobnega za opravljanje premierske službe.

Precej je odmevala tudi Cummingsova izjava, da je Johnson pred tretjim zapiranjem britanskega javnega in gospodarskega življenja dejal, da bi rajši videl kopičenje trupel na grmadi (zaradi virusa, op. p.), kot da bi Britanijo še tretjič dal v "lockdown".

Veliko število mrtvih v Veliki Britaniji

Kot vemo, je Velika Britanija na začetku pandemije podobno kot Švedska stavila na doseganje tako imenovane čredne odpornosti s pomočjo prekuženosti. Nato je prišlo do preobrata za 180 stopinj in skoraj paničnega zapiranja javnega in gospodarskega življenja.

Cummingsovi glavni očitki na račun Johnsona:

Aprila lani je prišlo do množičnega umiranja Britancev zaradi koronavirusa, Velika Britanija pa se je zavihtela v skoraj sam vrh držav z največ mrtvimi zaradi bolezni covid-19 na milijon prebivalcev na svetu. Še bolj je število mrtvih poskočilo januarja letos. Šele hitro in množično cepljenje, pri katerem je Otok uspešnejši od EU, je spet okrepilo Johnsonovo priljubljenost med Britanci.

Cummingsovo maščevanje ali resnična dejstva?

Cummingsov poskus javnega uničenja premierja Johnsona pa je – vsaj po anketah sodeč – spodletel. Po anketi, ki jo je nekaj dni po Cummingsovem nastopu pred britanskimi parlamentarci objavil Daily Mail, večina Britancev meni, da je Cummingsa pri njegovih izjavah bolj vodila želja po maščevanju Johnsonu kot želja po verodostojnem opisu dejstev.

Da gre za maščevanje, je odgovorilo kar 58 odstotkov vprašanih, samo 22 odstotkov pa jih meni, da je Cummings želel povedati dejstva oziroma orisati dejansko stanje v času pandemije. Dvajset odstotkov pa je odgovorilo, da ne vedo, kaj je Cummingsov vzgib za njegov udarni nastop pred parlamentarci.

Britanci ne zaupajo niti Cummingsu niti Johnsonu

Po Mailovi anketi 65 odstotkov Britancev meni, da Cummings ne govori resnice. Je pa tudi 51 odstotkov Britancev prepričanih, da Johnson laže. Še najbolj Britanci zaupajo ministru za finance Rishiju Sunaku, saj le 29 odstotkov vprašanih meni, da laže.

Cummings je zelo osovražen med nasprotniki brexita. Ti so ga pogosto slikali kot skrajno desnega genialnega hudobneža, ki iz ozadja usmerja Borisa Johnsona. Foto: Guliverimage

A za zdaj Britanci še trdno stojijo ob Johnsonu. Kar 45 odstotkov vprašanih meni, da je najboljši za predsednika vlade. Le 29 odstotkov jih na premierskem položaju vidi vodjo opozicije, laburista Keira Starmerja.

Britanci o Johnsonovi izbranki

So pa Britanci malce bolj naklonjeni Cummingsu pri njegovi graji britanskega ministra za zdravje Matta Hancocka. 41 odstotkov Otočanov se namreč strinja s Cummingsom, da mora Hancock oditi, 37 odstotkov pa pravi, naj ostane.

36 odstotkov Britancev tudi pritrjuje Cummingsu, da ima Johnsonova zaročenka oziroma zdaj že žena Carrie Johnson (prej Carrie Symonds) preveč vpliva na vodenje države.

Bannonova zgodba

Cummingsova zgodba je po svoje podobna zgodbi nekdanjega Trumpovega glavnega svetovalca Steva Bannona. Ta je leta 2016 imel veliko zaslug, da je newyorškemu nepremičninsko-gradbenemu milijarderju Donaldu Trumpu uspelo priti v Belo hišo.

Triintridesetletna Carrie Johnson (dekliški priimek Symonds) se je pred dnevi na skrivaj poročila z Borisom Johnsonom. Zanj je to tretja poroka, zanjo prva. Par sta od leta 2018. Ko je Johnson julija 2019 postal premier, se je skupaj z njim preselila na Downing street 10. Aprila lani se je rodil njun prvi otrok – sin Wilfred. Johnsonova je menda glavni razlog, da Cummings ni več svetovalec njenega moža. Foto: Reuters

Tam pa je Bannon na koncu izgubil spopad za vpliv s Trumpovo hčerko Ivanko Trump in njenim možem Jaredom Kushnerjem. Avgusta 2017 je Trump Bannona odslovil iz Bele hiše, januarja 2018 pa je Bannon – med drugim tudi zaradi izjave, da je Ivanka "zabita kot opeka" – dobil še brco na svojem spletnem mediju Breitbart.

Evroskeptik Cummings

Če je Bannon spravil Trumpa v Belo hišo, pa je Cummings eden od najbolj zaslužnih za zmago zagovornikov izstopa Velike Britanije iz EU na referendumu junija 2016. Bil je namreč vodja uradne kampanje za izstop iz EU, ki se je imenovala Vote Leave (sl. Glasuj za izstop).

To ni bila njegova prva evroskeptična kampanja. Med letoma 1999 in 2002 je bil namreč vodja kampanje Business for sterling (sl. Poslovni svet za britanski funt), ki je nasprotovala britanskemu vstopu v evroobmočje.

Cummingsovih 350 milijonov funtov za NHS

Vodja kampanje za izstop iz EU je postal oktobra 2015. Cummings naj bi bil avtor ključnega slogana zagovornikov brexita: Take back control (sl. Prevzemimo spet nadzor). Njegova naj bi bila tudi zamisel, da naj zagovorniki izstopa stalno ponavljajo, kako bo Velika Britanija v primeru izstopa iz EU lahko za svoj javni zdravstveni sistem (NHS) tedensko namenila dodatnih 350 milijonov funtov.

Benedict Cumberbatch kot Cummings:

Na koncu so zagovorniki brexita na referendumu z 51,9 odstotka tesno premagali zagovornike obstanka v EU. O Cummingsu so leta 2019 posneli tudi televizijski film Brexit: unicivil war (sl. Brexit – podla kampanja), v katerem so Cummingsa (igra ga Benedict Cumberbatch) predstavili kot nekakšnega čudaškega genija.

Cummingsovi očitki Bruslju

Cummings je prepričan, da je prav EU kriva za vzpon ekstremizma, in sicer zaradi vzpostavitve skupne evropske valute in bruseljskega centralizma. EU namreč po njegovem mnenju ne rešuje težav, ampak jih še podžiga in krepi radikalizacijo, ker državam članicam jemlje pristojnosti na področju priseljevanja in gospodarstva.

Med zagovorniki EU je seveda Cummings postal zelo osovražen, lahko bi celo rekli demoniziran. Tako so ga iz Dominica Cummingsa preimenovali v Demonica Cummingsa, v satirični televizijski nadaljevanki Spitting image, kjer britanske in svetovne politike upodabljajo lutke, pa je predstavljen kot srhljivo ljudožersko bitje iz vesolja, ki si želi pojesti Johnsonovega dojenčka.

Cummings na Downing streetu

Ko je bil Johnson izvoljen za premierja, je Cummings postal njegov glavni svetovalec. Maja lani je zaradi njega izbruhnila afera, ko so mediji objavili novico, da je Cummings kršil zaprtje, ker je iz Londona odšel na obisk svojemu očetu v Durham na severovzhodu Anglije.

Potrti Cummings novembra lani odhaja z Downing streeta. Foto: Reuters

Pojavile so se zahteve po njegovem odstopu, tudi iz vrst konservativne stranke. Po javnomnenjski anketi YouGov je bilo 71 odstotkov Britancev prepričanih, da je kršil pravila v času pandemije, 59 odstotkov pa je menilo, da mora zaradi tega odstopiti.

Usodna ženska

Cummings je Downing street, kjer je sedež britanske vlade, zapustil novembra lani. Glavni razlog za to naj bi bila Johnsonova žena oziroma takrat še zaročenka Carrie.

Ta naj bi nezakonito in neetično poskušala svoje prijatelje spraviti na pomembne položaje. Cummingsov odhod naj bil tako po njegovih razlagah nekakšen protest proti temu početju. Tako kot za Bannona je bila torej tudi za Cummingsa po svoje na koncu usodna ženska.