Slabe novice za lastnike psov

Boj proti podnebnim spremembam je v zadnjih letih postal ena od glavnih političnih tem. A nekateri v imenu tega boja od ljudi zahtevajo, da se odpovedo priljubljenim stvarem, kot so poceni letalski prevozi na počitnice in uživanje mesa. Tudi štirinožni prijatelji so prišli pod drobnogled podnebnih aktivistov.

"Vsak lahko gre na dopust, kamor hoče. A do podnebja prijazno obdavčenje poletov bo ustavilo takšne dampinške cene," je v nedavnem intervjuju za nedeljsko izdajo nemškega tabloida Bild dejala kanclerska kandidatka Zelenih Annalena Baerbock.

Poceni poleti v letovišča

Omenjene dampinške cene, o katerih je govorila Baerbockova, so poceni letalski prevozi v znane počitniške destinacije. Na primer polet na balearski otok Majorka, za katerega mora nemški turist odšteti samo 29 evrov.

Napoved podražitve poceni letalskih prevozov in odprave poletov na kratke razdalje (z njimi naj bi preprečili podnebne spremembe) verjetno ni navdušila vseh Nemcev. Še zlasti ne tistih, ki se v imenu podnebnih ciljev nočejo odpovedati poceni počitnicam.

Padec priljubljenosti Baerbockove

Morda je njen intervju za Bild že vplival na to, da je Baerbockova na lestvici priljubljenosti nemških politikov, ki jo izvaja javnomnenjska agencija Insa, izpadla iz deseterice najbolj priljubljenih. Z osmega mesta je padla na enajsto.

Se bodo morali ljudje zaradi boja proti podnebnim spremembam odpovedati poceni letalskim prevozom? Foto: Guliverimage

Anketo je Insa opravila med 14. in 17. majem, tako da je mogoče, da je nanjo vplival tudi nedeljski intervju za Bild.

Vstaja rumenih jopičev proti okoljevarstvenim podražitvam

Seveda odpoved poceni letalskih potovanj ni edina nepriljubljena zamisel zagovornikov boja proti podnebnim spremembam. Spomnimo se le na Francijo in vstajo rumenih jopičev, ki jo je sprožila okoljevarstveno spodbujena podražitev goriv.

Upor rumenih jopičev je imel podporo zlasti na podeželju, kjer je zaradi slabšega omrežja javnega prevoza za vožnjo na delovno mesto osebno vozilo zelo pomembno.

Ker je zaradi rumenih jopičev v Franciji znova malce zadišalo po revoluciji, je francoski predsednik Emmanuel Macron stopil korak nazaj in odpravil sporni davek na goriva.

Očitki republikancev, da Biden želi prepovedati uživanje mesa

Aprila letos je završalo v ZDA (pa tudi drugod po svetu), ko so nekateri republikanci ameriškega predsednika Joeja Bidna obtožili, da bo njegov podnebni načrt prepovedal uživanje mesa. Kot vemo, proizvodni mesa in mleka veljata za enega od večjih virov izpustov toplogrednih plinov.

Kako sporna tema je lahko boj proti podnebnim spremembam, je spoznal francoski predsednik Emmanuel Macron. Ko je dvignil cene goriv in se pri tem skliceval na varstvo okolja, je sprožil množične protesti. Foto: Reuters

Vse se je začelo s člankom britanskega Daily Maila, ki ima naslov How Biden’s climate plan could limit you to eat just one burger a MONTH. Slovenski prevod se glasi: Kako vas bi lahko Bidnov podnebni načrt omejil na samo en hamburger na mesec.

Zmanjšanje uživanja rdečega mesa za 90 odstotkov

V članku med drugim piše, da bi za dosego Bidnovih načrtov (znižanje ameriških izpustov za od 50 do 52 odstotkov na mesec) lahko Američani zmanjšali uživanje rdečega mesa za 90 odstotkov, uživanje druge prehrane živalskega izvora pa za polovico.

Gre samo za ugibanja, ki temeljijo na izračunih Univerze iz Michigana. Ti izračuni in napovedi v Bidnovem načrtu niso omenjeni (v njegovem načrtu je omenjeno zmanjševanje izpustov avtomobilov in elektrarn).

Lažna novica?

Kljub temu so članek Daily Maila pograbili ameriški mediji, kot je Fox News, in ga uporabili za grajo Bidnovega podnebnega načrta. Pozneje so se hitro pojavili očitki, da je Mailov članek tako imenovana lažna novica.

Številni podnebni aktivisti zagovarjajo čim manjše uživanje mesa. Foto: Guliverimage

A dejstvo je, da zamisli o zmanjševanju uživanja mesa zaradi podnebnih razlogov obstajajo. In dejstvo je, da takšni predlogi naletijo na ogorčenje številnih, ki se ne nameravajo odpovedati mesnim užitkom.

Vpliv psov na podnebne spremembe

Tarča podnebnih izračunov o ogljičnih odtisih niso samo prireja mesa oziroma živinoreja, uživanje mesa in drugih živil živalskega izvora, vožnja z osebnimi vozili in poceni letalski prevozi, ampak tudi človekovi najboljši prijatelji – psi.

"Medtem ko se mi odpovedujemo mesu, izogibamo plastiki in vožnji z avtomobilom, pri tej problematiki pozabljamo na svoje štirinožne prijatelje," piše v članku v nemškem Weltu. Ta povzema študijo berlinske Tehnične univerze (TU), ki je bila objavljena v strokovnem časopisu Sustainbility.

Povprečen pes v življenju izpusti 8,2 tone ogljikovega dioksida

Raziskovalci TU so v študiji vzeli pod drobnogled petnajst kilogramov težkega psa z življenjsko dobo trinajstih let. Všteti so vsi viri in surovine njegove prehrane, pakiranja te hrane, prevoz in tudi okoljevarstvene posledice pasjih iztrebkov.

Čim večji je pes, tem večji je njegov ogljični odtis, so ugotovili nemški znanstveniki. Foto: Guliverimage

Ugotovili so, da povprečen hišni pes v življenju izpusti 8,2 tone ogljikovega dioksida. Po mnenju okoljskih inženirjev to približno ustreza izpustom toplogrednih plinov avtomobila, ki prevozi 72.800 kilometrov, ali izpustom, ki jih v zrak odda letalo, ki trinajstkrat povratno leti med Berlinom in Barcelono.

Vplivi pasje prehrane

Vsak pes izpusti povprečno 630 kilogramov ogljikovega dioksida na leto (človek v povprečju izpusti dve toni ogljikovega dioksida na leto). Pes, ki tehta petnajst kilogramov, zaužije približno 500 gramov hrane na dan.

Pes v življenju izloči okoli tono blata in skoraj 2.000 litrov urina. Fosfor, dušik in težke kovine, ki jih najdemo v iztrebkih, prispevajo k čezmernemu gnojenju tal in vode. Po izračunih znanstvenikov povzročajo celo več škode kot glifosat na 6,5 ​​hektarja velikem polju.

Jazbečar boljši kot mastif

Po mnenju raziskovalcev pri psih velja enako kot pri avtomobilih: do podnebja in okolja je bolj prijazen manjši kot večji. Ker manj jedo in posledično manj izločajo. Okoljevarstveno gledano je tako boljši jazbečar kot mastif, še piše Welt.