Kdo so domoljubni milijonarji in kaj sploh hočejo?

V ZDA je po Poročilu o svetovnem premoženju, ki ga objavlja švicarska banka Credit Suisse, leta 2020 živelo 22 milijonov dolarskih milijonarjev – to je ljudi, ki imajo pod palcem več kot milijon dolarjev premoženja. Milijonarji so torej leta 2020 predstavljali nekaj več kot šest odstotkov ameriškega prebivalstva.

Domoljubna kaplja v morju

Več kot dvesto milijonarjev, ki so člani organizacije Domoljubni milijonarji (Patriotic millionaires), je tako le kaplja v morju ameriških milijonarjev. Organizacijo je leta 2010 ustanovila politična komentatorka in aktivistka Erica Payne. Vanjo se lahko včlani vsakdo, ki ima vsaj milijon ameriških dolarjev dohodkov na leto ali vsaj pet milijonov dolarjev vredno premoženje.

Domoljubni milijonarji zahtevajo višjo minimalno plačo, progresivni davčni sistem (so torej proti enotni davčni stopnji) ter boj proti davčnim optimizacijam in utajam. So proti zniževanju davkov (eden od njihovih sloganov je Tax the rich. Save America oziroma Obdavčite bogataše. Rešite Ameriko po slovensko).

Zagovarjajo tudi zmanjšanje vpliva denarja in bogatašev na politiko, kar bi dosegli s spremembo zakonodaje o financiranju volilnih kampanj.

Klub liberalnih belopoltih starejših moških

Kot piše ameriški medij Bloomberg, večino članov Domoljubnih milijonarjev predstavljajo starejši belopolti moški, ki so liberalno usmerjeni. Zato ne preseneča, da je organizacija Domoljubni milijonarji politično naklonjena demokratom in ne republikancem.

Filmska producentka Abigail Disney je ena od bolj znanih obrazov Domoljubnih milijonarjev. Foto: Guliverimage

Med znane člane Domoljubnih milijonarjev spadajo Disneyjeva dedinja Abigail Disney, ustanovitelj Men's Wearhouse George Zimmer, nepremičninar Jeffrey Gural in Chuck Collins, dedič živilskega podjetja Oscar Mayer, ki je v lasti koncerna Kraft Heinz.

Disney, ki je volil socialiste

Abigail Disney je pravnukinja Roya O. Disneya, ki je bil brat slavnejšega Walta Disneya. Kot zanimivost, ki kaže, da levičarska usmerjenost ni nekaj nenavadnega za družino Disney: Elias Disney, oče Roya in Walta Disneya, je bil prepričan socialist in podpornik Eugena Debsa, predsednika Ameriške socialistične stranke in petkratnega neuspešnega kandidata za predsednika ZDA med letoma 1900 in 1920.

Član Domoljubnih milijonarjev je tudi Scott Nash iz ameriškega glavnega mesta Washington. Ta je leta 1987 ustanovil verigo trgovin MOM's Organic Market in je zdaj multimilijonar. Domoljubnim milijonarjem se je pridružil leta 2015.

Za plačevanje davkov, proti udrihanju nad bogataši

"Če želite dobro demokracijo, kjer so ljudje zaščiteni in so zagotovljene določene storitve, kot sta izobraževanje in vojska, potem morate plačati davke. Nedomoljubno je živeti tukaj in biti uspešen in potem ne plačevati računov," je januarja 2020 povedal za Bloomberg.

Domoljubni milijonarji so maja lani protestirali pred newyorškim domovanjem multimilijarderja Jeffa Bezosa, ki mu je v času pandemije premoženje precej zraslo. Na Bezosa pogosto letijo očitki, da plača premalo davkov. Foto: Guliverimage

Glede udrihanja po bogataših, ki prihaja s politične levice, pa je povedal: "Bogati ljudje niso slabi ljudje. Dovoljeno je biti bogat. To je nekaj, za kar si je treba prizadevati. Vsakdo si bo zaželel lahkotnega življenja. To je v človeški naravi. Tako je bil postavljen kapitalizem in demokracija ga podpira. Obstaja ta odziv proti bogatim z leve, kar pa se meni zdi dokaj smešno."

Milijonarka, ki ne potrebuje nič več

Karen Seal Stewart, Kalifornijka, ki je postala milijonarka z vlaganjem v nepremičnine, je za Bloomberg povedala, da ima pod palcem 4,8 milijona dolarjev, da ima dve domovanji, da se je pravkar vrnila s potovanja po svetu in da ne potrebuje nič več.

Na vprašanje, zakaj bi morali plačevati višje davke, je odgovorila: "Ker si to lahko privoščim in država to potrebuje. Nihče ne potrebuje deset milijonov ali sto milijonov dolarjev ali eno milijardo ali deset milijard ali sto milijard dolarjev. Moj bog, ti fantje so vredni več kot večina držav. Tukaj gre za ego, še posebej pri moških."

Domoljubni milijonarji in davčne optimizacije

Kljub grajam Domoljubnih milijonarjev nad t. i. davčno optimizacijo pa jo Stewartova kljub vsemu uporablja: "Še naprej bom izkoriščala vse, kar obstaja, ker to počnejo tudi vsi drugi. V tej državi je od 10 do 12 milijonarjev (v resnici še več, op. p.) in nas je samo 200, kaj lahko naredimo?"

Pred letošnjim virtualnim Svetovnim gospodarskim forumom v Davosu je konfederacija dobrodelnih organizacij Oxfam objavila poročilo, v katerem je zapisala, da se je premoženje desetih najbogatejših ljudi na svetu od začetka panedmije podvojilo (med najbogatejšimi na svetu je tudi ameriško-južnoafriški poslovnež Elon Musk, ki je lani decembra graje, češ da plača premalo davkov, zavrnil s čivkom, da bo v letu 2021 plačal za več kot 11 milijard dolarjev davkov). Na drugi strani so se po poročilu Oxfama prihodki 99 odstotkov ljudi na svetu v času pandemije znižali. Kot trdijo v Oxfamu, je pandemija za bogataše postala nekakšen rudnik zlata, saj je večina denarja, ki so ga vlade namenile gospodarstvu, ostala pri ljudeh, ki so želi dobičke z višjimi cenami delnic. Oxfam in Domoljubni milijonarji sodelujejo pri zahtevah po višji obdavčitvi bogatašev. Foto: Getty Images

Domoljubni milijonarji so se nedavno javno oglasili pred Svetovnim gospodarskim forumom v Davosu, ki je, tako kot lani, tudi letos potekal virtualno oziroma s pomočjo spleta. Skupaj z zvezo dobrodelnih organizacij Oxfam, ameriškim Inštitutom za politične študije in Zvezo za boj proti neenakosti (ang. Fight Inequality Alliance) so Domoljubni milijonarji zahtevali svetovni davek na premoženje.

Davek bogatašev za revni svetovni jug

Za premoženje nad pet milijonov dolarjev bi davek na leto znašal dva odstotka, za premoženje, višje od 50 milijonov dolarjev, tri odstotke letno in za premoženje nad milijardo dolarjev pet odstotkov.

Po ocenah aktivistov bi tako s tem davkom na leto nabrali več kot 2,5 bilijona dolarjev in tako spravili iz revščine 2,3 milijarde ljudi in financirali cepiva proti covid-19 za celotno prebivalstvo sveta. Davek bi torej preusmerjal denar iz bogatih oziroma bogatejših držav na severni zemeljski polobli v revne države južne poloble.