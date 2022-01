Smrtonosna snov, ki bi lahko pomorila vse Američane

ZDA zadnja leta vzbujajo pozornost sveta zlasti zaradi Donalda Trumpa in hude politične polarizacije, ki skorajda že spominja na hladno državljansko vojno. A ZDA imajo tudi zelo velike težave z zasvojenostjo z mamili in s smrtmi zaradi prevelikih odmerkov mamil.

Tako v ZDA zaradi prevelikega odmerka mamil umre en človek na vsakih pet minut. Del predoziranj z mamili zagreši tudi mamilo fentanil, ki ga v ZDA tihotapijo mehiška kriminalna omrežja, na svoji spletni strani navaja ameriški Urad za boj proti mamilom (DEA).

Zloraba družbenih omrežij za preprodajo mamili

Ta kriminalna omrežja oziroma narkokarteli zlorabljajo družbena omrežja, da lahko razpečujejo mamila, v katera je primešan fentanil, in ponarejena zdravila na recept. Kot je nedavno povedala direktorica DEA Anne Milgram, je njen urad med lanskim 29. septembrom in 14. decembrom okrepil boj proti trgovini z mamili.

Glavna tarča so bila kriminalna mamilarska omrežja, ki razpečujejo oziroma preprodajajo mamila tako, da izkoriščajo lahko dostopnost in anonimnost družbenih omrežij.

Mehiški karteli množično izdelujejo ponarejene tablete

Po podatkih DEA mehiški narkokarteli množično izdelujejo fentanil in mamila, v katera primešajo fentanil, ter ponarejene tablete oziroma zdravila na recept s pomočjo kemikalij, ki jih večinoma dobijo iz Kitajske. Fentanil je sintetični opioid, ki je 50-krat močnejši od heroina in kar stokrat močnejši od morfija, in se uporablja za lajšanje bolečin.

Direktorica Urada za boj proti mamilom Anne Milgram je pred težko nalogo, saj mehiški narkokarteli ZDA preplavljajo z mamili. Foto: Guliverimage

Ponarejena zdravila na recept, v katerih je smrtonosni fentanil, so na zunaj zelo dobri ponaredki dovoljenim zdravilom na recept, kot so Oxycontin, Percocet, Vicodin, Adderall in Xanax.

Štiri od desetih ponarejenih tablet smrtonosne

Ta ponarejena zdravila na recept so do zdaj odkrili že v vseh ameriških zveznih državah. Septembra lani je DEA objavil prvo javno opozorilo po šestih letih. Z njim je Američane opozoril na drastično povečanje dostopnosti in smrtonosnosti ponarejenih zdravil. Ta ponarejena zdravila namreč pogosto vsebujejo smrtonosne odmerke fentanila.

DEA je z raziskavami ugotovil, da od desetih ponarejenih zdravil oziroma tablet, v katere je primešan fentanil, štiri vsebujejo vsaj dva miligrama fentanila, kar velja za smrtonosni odmerek.

Dovolj fentanila za smrtonosne odmerke za vse Američane

Samo lani je DEA zasegel toliko fentanila, da bi lahko z njim pomorili vse Američane. Večina tega zaseženega fentanila je v obliki ponarejenih zdravil na recept. Samo lani je DEA zasegel kar 20,4 milijona ponarejenih tablet.

Po podatkih statističnega oddelka pri ameriškem Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi ter preventivo (CDC) je med aprilom 2020 in aprilom 2021 zaradi prevelikega odmerka umrlo več kot sto tisoč Američanov, kar je bilo skoraj 30 odstotkov več kot v obdobju med aprilom 2019 in aprilom 2020. Del tega skoka predstavljajo tudi predoziranja zaradi fentanila. Foto: Guliverimage

Med zgoraj omenjenim okrepljenim bojem proti fentanilu med 29. novembrom in 14. decembrom so DEA in drugi ameriški organi za boj proti kriminalu zasegli več kot 680 kilogramov fentanila in več kot osem milijonov ponarejenih tablet na recept.

Protifentanilska kampanja za osveščanje Američanov

Preprodajalci mamil, ki so jim zasegli ta mamila, so neposredno povezani z vsaj 46 predoziranji in z vsaj 39 smrtmi zaradi prevelikega odmerka. V vsaj 76 primerih so preprodajalci uporabljali družbena omrežja, med njimi Snapchat, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, TikTok in YouTube.

V 32 primerih so odkrili neposredne povezave z velikimi mehiškimi narkokarteli, ki množično izdelujejo fentanil. Da bi Američane opozorili na nevarnost predoziranja s ponarejenimi zdravili, je DEA zagnal ozaveščevalno kampanjo Ena tableta lahko ubije (ang. One pill can kill).

Varna zdravila na recept

Z njo Američane opozarjajo, da je edino varno zdravilo na recept tisto, ki jim ga predpiše zaupanja vreden zdravnik oziroma zdravstveni delavec in ki ga dobijo od farmacevta z dovoljenjem za prodajo teh zdravil.