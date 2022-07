Britanski premier streljal s strojnico in metal granate #video

Johnsona, ki je v začetku tega meseca sicer napovedal svoj odstop s položaja premierja, so opazili v pogovoru z ukrajinskimi in britanskimi vojaki, za fotografe pa je poziral tudi z vojaško opremo, vključno s strojnicami in granatami. Fotografiral ga je njegov osebni fotograf.

Združeno kraljestvo namreč uri skupine Ukrajincev kot del podpore, ki jo Ukrajini zagotavljajo po ruski invaziji. Ukrajini naj bi namreč zagotovili več kot 2,3 milijarde funtov vojaške pomoči, vključno z orožjem.

🚨 | WATCH: Boris Johnson training with Ukrainian troops pic.twitter.com/jw2Xt8WRSP — The Buzzer (@TheBuzzerUK) July 23, 2022

"V naslednjih štirih mesecih želimo usposobiti približno 10 tisoč vojakov"

V videoposnetku, ki ga je Johnson delil na svojih družbenih omrežjih, je dejal: "Srečal sem nekaj 400 ukrajinskih vojakov, ki so v Združenem kraljestvu in katere naše sile urijo in pripravljajo na boj v Ukrajini." Dodal je še, da je to del velike zaveze, ki so jo sprejeli za urjenje ukrajinskih sil: "V naslednjih štirih mesecih želimo usposobiti približno 10 tisoč vojakov. Poleg tega jim bomo zagotovili še približno 120 oklepnih vozil in raketne sisteme, ki jim jih zagotavljamo skupaj z Američani, Nemci in ostalimi. Upamo, da bodo te resnično vplivale na potek vojne in Putina odvrnile od zlobnega napada na Ukrajino.

"Vem, da bo ukrajinsko ljudstvo na koncu uspelo. Vem, da jim bo uspelo. Zelo sem ponosen na vlogo, ki jo je Združeno kraljestvo imelo doslej. Toda na koncu gre zasluga pogumu in junaštvu ukrajinskih čet," je še dodal.