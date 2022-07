Prestrašen odziv na dogodek sredi oddaje zamajal ugled britanske ministrice #video

At least there’s one country led by (arguably) sadder dipshits than ours pic.twitter.com/mzyjCKrI6H

Trussova je med svojimi podporniki priljubljena predvsem zaradi svoje kritičnosti do Putina in pripravljenosti, da se mu upre. V oddaji pa se je zgodil incident, zaradi katerega številni dvomijo o njeni hrabrosti, ki jo ves čas poudarja.

Voditeljica Kate McCann je namreč ravno v trenutku, ko je Trussova govorila o tem, kako se je treba upreti Putinu, omedlela, kar je ministrico močno prestrašilo. Ob poku, ki je nastal zaradi padca voditeljice po tleh, je Trussova kar skočila in prestrašeno dejala: "O moj bog."

Iz nje se zdaj norčujejo, češ kako se bo uprla tiranu Putinu, če se je tako odzvala že pri bizarni stvari. Njen odziv na dogodek z voditeljico kritizirajo predvsem na družbenih omrežjih.

Eden izmed uporabnikov je na Twitterju na primer zapisal: "Poglejte, kako se je odzvala Liz Truss, ko je nekdo omedlel. Ponavljam, omedlel je. Kako bi se odzvala, če bi bil Putin nesramen do nje? Bi morala v bolnišnico? Zagotovo ni primerna za vlogo premierke." Nekdo drug pa se je pošalil: "Ta punčka bo napadla Putina?".

Iz nje pa se je ponorčevala tudi tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva ter Putinova pomočnica Marija Zaharova, ki je dejala: "Pogumna Liz Truss, kot se imenuje sama, voditeljica svobodnega sveta in tankerka, je med televizijsko oddajo v strahu pobegnila. In to se še ni zares začelo ..."

Marija Zaharova, direktorica oddelka za informiranje in tisk ruskega zunanjega ministrstva ter Putinova pomočnica, je zaslovela predvsem zaradi svojih gorečih odgovorov na vprašanja o kršitvah Rusije v Ukrajini. Foto: Guliver Image

Debato so morali po dogodku prekiniti. S televizije so pozneje sporočili, da je z voditeljico vse v redu, je pa zdravstveno osebje priporočilo, da se oddaja prekine.

Zatem se je Trussova odzvala na svojem profilu na Twitterju in zapisala: "Olajšana sem, da je s Kate McCann vse v redu. Zelo mi je žal, da se je morala tako dobra debata prekiniti. Veselim se naslednjega pogovora s Kate in vso ekipo."

Relieved to hear @KateEMcCann is fine. Really sorry that such a good debate had to end. Look forward to catching up with Kate and the rest of the @TheSun @TalkTV team again soon. https://t.co/pvcl12G73X