Liz Truss postala petnajsta premierka v času vladavine Elizabete II.

Kraljica je na dvorcu Balmoral na Škotskem najprej sprejela dosedanjega premierja Borisa Johnsona, ki jo je obvestil o svojem odstopu. Sledil je sprejem Liz Truss, ki je s tem postala nova premierka, že petnajsta v 70-letni vladavini Elizabete II.

Na fotografijah, ki jih je objavil BBC, je videti 96-letno kraljico, ki sega v roko 47-letni novi premierki. Elizabeta II., oblečena v sivo jopico in karirasto krilo, se je pri tem opirala na palico, ki jo zadnje čase uporablja zaradi težav pri hoji.

Premierka že naredila nekaj sprememb na ministrskih položajih

Slovesnost, ko monarh imenuje predsednika oziroma predsednico vlade, se imenuje slovesnost poljubljanja rok. V preteklosti je novi premier res poljubil roko monarha v znamenje zvestobe, danes pa mu po poročanju BBC le stisne roko.

Nova premierka se bo zdaj vrnila v London in imela na Downing Streetu 10 krajšo izjavo za javnost. Že v ponedeljek je ob izvolitvi na čeli stranke napovedala oblikovanje drznega načrta za omejitev cen energentov in spodbuditev gospodarske rasti.

Nova premierka naj bi opravila tudi nekaj sprememb na ministrskih položajih. Novi finančni minister naj bi postal državni sekretar Kwasi Kwarteng, notranja ministrica Suella Braverman, zunanji minister pa James Cleverly.

Prvič v 70 letih slovesnost v dvorcu Balmoral, ne v Buckinghamski palači

Tokrat prvič v zadnjih 70 letih slovesnost ne bo potekala v Buckinghamski palači, temveč v dvorcu Balmoral na Škotskem. 96-letna monarhinja je namreč tam na tradicionalnem dopustu, in ker ima nekaj težav z zdravjem, so ji prihranili pot v London. Tako sta na Škotsko danes odpotovala stari premier Boris Johnson in njegova naslednica Liz Truss. Iz varnostnih razlogov sta potovala z različnima letaloma.

Johnson naslednici obljubil vso podporo

Johnson je zjutraj v zadnji izjavi kot premier na Downing Streetu svoji naslednici obljubil vso podporo, kolege v konservativni stranki pa je pozval, naj enotno stojijo za novo premierko.

Kraljica do zdaj imenovala trinajst predsednikov vlade

Prvi premier Winston Churchill je bil že na položaju, ko je kraljica Elizabeta II. leta 1952 zasedla prestol. Zdajšnja britanska kraljica, ki vlada rekordno dolgo, je tako do zdaj imenovala trinajst predsednikov vlade, Liz Truss je štirinajsta in tretja ženska, za Margaret Thatcher in Thereso May.

Večina predsednikov vlad konservativcev, le štirje laburisti

Večina predsednikov vlad v zadnjih sedmih desetletjih je bila iz vrst konservativcev, le štirje - Harold Wilson, Jamas Callaghan, Tony Blair in Gordon Brown - so bili laburisti.

V času kraljice Elizabete II. so se zvrstili naslednji predsedniki vlad: Winston Churchill (1951-1955), Anthony Eden (1955-1957), Harold Macmillan (1957-1963), Alec Douglas-Home (1963-1964), Harold Wilson (1964-1970 in 1974-1976), Edward Heath (1970-1974), James Callaghan (1976-1979), Margaret Thatcher (1979-1990), John Major (1990-1997), Tony Blair (1997-2007), Gordon Brown (2007-2010), David Cameron (2010-2016), Theresa May (2016-2019) in Boris Johnson (2019-2022).

Golob čestital novi britanski premierki

Premier Robert Golob je danes čestital Liz Truss za imenovanje za novo britansko premierko. "Prepričan sem, da si delimo pogled na pomen partnerstva med EU, njenimi državami članicami in Združenim kraljestvom," je zapisal na Twitterju.