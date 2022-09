Putinova nova strategija sile: Zaščititi je treba ideale "ruskega sveta" #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je Putinova nova doktrina predstavljena kot nekakšna "mehka" strategija sile, kot uradne potrjuje politične ideje o ruski politiki in veri, ki jih nekateri uporabljajo za upravičevanje ruske okupacije delov Ukrajine. Na fotografiji ruski predsednik na srečanju z ornitologi in člani rejnega centra kamčatskih sokolov na Kamčatki, 5. september 2022.

Čeprav je Putinova nova doktrina predstavljena kot nekakšna "mehka" strategija sile, kot uradne potrjuje politične ideje o ruski politiki in veri, ki jih nekateri uporabljajo za upravičevanje ruske okupacije delov Ukrajine. Na fotografiji ruski predsednik na srečanju z ornitologi in člani rejnega centra kamčatskih sokolov na Kamčatki, 5. september 2022. Foto: Reuters

194. dan vojne v Ukrajini. Putinova nova doktrina o "ruskem svetu" bi morala zaščititi vse ideale ruskega sveta. V "humanitarni politiki", objavljeni po več kot šestih mesecih vojne v Ukrajini, je na 31 straneh zapisano, da bi Rusija morala "zaščititi in spodbujati tradicije in ideale ruskega sveta".

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



6.45 Rusija kupuje milijone granat in raket iz Severne Koreje

6.30 Putin odobril novo doktrino o zaščiti Rusije

6.45 Rusija kupuje milijone granat in raket iz Severne Koreje

Rusija kupuje milijone granat in raket iz Severne Koreje, razkriva najnovejše poročilo ameriških obveščevalnih služb, poroča The New York Times.

Uradniki ZDA tudi menijo, da poleg tega Iran v Rusijo dostavlja vojaška brezpilotna letala. Navajajo še, da sankcije zelo vplivajo na zmožnosti Rusije za pridobitev orožja za vojno v Ukrajini.

6.15 Putin odobril novo doktrino o zaščiti Rusije

Ruski predsednik Vladimir Putin je odobril novo rusko zunanjepolitično doktrino, ki temelji na konceptu "ruskega sveta", ki ga uporabljajo konservativni ideologi, da bi upravičili posredovanje v tujini za zaščito svojega prebivalstva.

V "humanitarni politiki", objavljeni po več kot šestih mesecih vojne v Ukrajini, je na 31 straneh zapisano, da bi Rusija morala "zaščititi in spodbujati tradicije in ideale ruskega sveta", poroča Reuters.

Čeprav je predstavljena kot nekakšna "mehka" strategija sile, potrjuje politične ideje o ruski politiki in veri, ki jih nekateri uporabljajo za upravičevanje ruske okupacije delov Ukrajine in podporo proruskim posameznikom na vzhodu države.

"Ruska federacija podpira svoje sonarodnjake, ki živijo v tujini, pri izrabi svojih pravic, zagotavljanju zaščite njihovih interesov in ohranjanju ruske kulturne identitete," še navaja dokument.