Nenavadna šala in tresoče noge Vladimirja Putina #video

Ruski predsednik Vladimir Putin je nagovoril skupino odličnih učencev in njih ter vse prisotne na dogodku presenetil s šalo o "gumijasti zadnjici". Še bolj kot to pa sta pozornost javnosti pritegnila njegovo nemirno premikanje nog in nenavadno obnašanje. Posnetek, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, znova spodbuja govorice, da naj bi Putin trpel za Parkinsonovo boleznijo.

69-letni Vladimir Putin je v enem od svojih redkih nastopov v javnosti nagovoril skupino perspektivnih učencev, starih od devet do 12 let. Med pogovorov z mladimi je nenadzorovano trzal z nogami. V odgovoru na eno izmed vprašanj učencev je Putin dejal, da moraš biti za dosego cilja motiviran in pripravljen trdo delati. V šali je omenil besedno zvezo "gumijasta zadnjica" in se pri tem sam sebi nasmehnil, poroča Slobodna Dalmacija.

А что у него с ногами происходит? Ему же не пять лет. Должно быть этому какое-то медицинское объяснение pic.twitter.com/fTO7f5yUQ7 — Илья Барабанов (@barabanch) September 1, 2022

Učenci so bili ob njegovem govoru vidno zmedeni, še več ugibanj pa je v javnosti vzbudilo njegovo nenavadno obnašanje. Na posnetku je vidno, kako Putin napol leži na stolu in trza z nogami. Uporabniki Twitterja so se zato spraševali, kaj počne z nogami, in znova so se pojavile špekulacije, da gre za očitne simptome Parkinsonove bolezni.

Da naj bi bil ruski predsednik depresiven in bolan, smo sicer že pisali. V Kremlju pa vse informacije o tem vztrajno zanikajo.