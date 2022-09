Kdor želi v Rusiji zmanjšati tveganje za prezgodnjo smrt, se mora izogibati približevanju oknom, še posebej, če so ta v višjih nadstropjih. Kar vrstijo se namreč imena znanih ali vplivnejših Rusov, ki so umrli pri padcu skozi okno, zadnji je šef energetskega giganta Lukoil, ki je danes padel skozi okno bolnišnice . Takšna usoda v Rusiji sicer nenavadno pogosto doleti posameznike in posameznice, ki so kritični do oblasti oziroma jo preiskujejo. Nemalokrat se zato poraja vprašanje, ali so skozi okno padli sami ali so jim pri tem "pomagali". To je nekaj najbolj odmevnih primerov.

Ivan Safronov

V zadnjih dneh v javnosti odmeva sodni proces proti nekdanjemu ruskemu novinarju Ivanu Safronovu, za katerega ruski državni tožilci zahtevajo 24-letno zaporno kazen, ker naj bi med svojim novinarskim delom razkril državne skrivnosti. Safronov, ki je bil po opustitvi novinarskega dela zaposlen še pri ruski vesoljski agenciji Roskozmos, je obtožbe označil za bizarne, saj je vse podatke za svoje poročanje našel v javno dostopnih virih, trdi. Sodba bo znana v ponedeljek.

Ivan Safronov v kletki za obtožence na sodišču v Moskvi. Foto: Guliver Image

Njegov oče, ki mu je bilo tudi ime Ivan Safronov, je bil prav tako preiskovalni novinar, delal je za medij Kommersant. Med drugim je poročal o ruski vojaški tehnologiji in tudi njenih pomanjkljivostih, ki jih je ruska vojska občasno prikrila javnosti, zaradi česar so ga med drugim zaslišali agenti FSB. Safronov, možakar dobrega zdravja, ki naj ne bi imel duševnih ali katerih drugih težav, je 2. marca 2007 padel skozi okno svojega stanovanja v petem nadstropju bloka v Moskvi. Oblasti so njegovo smrt označile za samomor.

Olga Kotovskaja

Ruska televizijska novinarka Kotovskaja je 16. novembra 2009 padla skozi okno v 14. nadstropju zgradbe v Kaliningradu. Njeno smrt so sprva obravnavali kot samomor, vendar pa so kasneje odprli preiskavo umora.

Kaliningrad je ruska enklava ob obali Baltskega morja. Foto: Unsplash

Svetovna javnost je za smrt novinarke izvedela šele dva tedna pozneje. Kotovskaja je sicer umrla le dan po veliki zmagi na sodišču, kjer se je borila za ohranitev nadzora nad svojim lokalnim televizijskim kanalom Kaskad. Tega so namreč leta 2004 s poneverbo njenega podpisa prevzeli posamezniki, povezani z oblastjo v Kaliningradu. Kaskad je takoj po prevzemu nadzora nad medijem prenehal kritično poročati o tamkajšnjih politikih.

Maksim Borodin

Maksim Borodin je bil ruski preiskovalni novinar, ki je 12. aprila 2018 padel z balkona svojega stanovanja v petem nadstropju bloka v Jekaterinburgu. Zaradi hudih poškodb je umrl tri dni pozneje, 15. aprila 2018.

Fotografija, ki jo je Maksim Borodin uporabljal na družbenem omrežju Facebook.

Borodin je bil le nekaj mesecev pred smrtjo v Rusiji deležen večje pozornosti javnosti, ker je poročal o smrtih ruskih državljanov, ki so se borili v Siriji, domnevno je šlo za plačance paravojaške organizacije Wagner, preiskoval pa je tudi domnevno korupcijo lokalnih oblasti v regiji Sverdlovsk. Dan pred smrtjo je poklical prijatelja in mu povedal, da je v bližini svojega stanovanja videl oborožene zamaskirane moške, kasneje pa ga je klical še enkrat in dejal, da se je verjetno zmotil.

Tatjana Sekerina

Sekerina je bila 48-letna zvezna sodnica v Volgogradu, ki je bila med drugim vpletena v sodne procese proti domnevno podkupljenim politikom. Julija 2019 je padla skozi okno svojega stanovanja v 15. nadstropju zgradbe v Volgogradu.

Nikolaj Gorohov

Ruski odvetnik, ključna priča v korupcijskem škandalu, v katerega so bili domnevno vpleteni vplivni ruski politiki in eden največjih ameriških vlagateljev v Rusiji, ki naj bi si po njegovih ugotovitvah razdelili več kot 200 milijonov evrov, je marca leta 2017 padel skozi okno svojega stanovanja v četrtem nadstropju stanovanjskega poslopja v Moskvi.

Nikolaj Gorohov na sodišču v Moskvi dobra dva meseca po tem, ko je padel skozi okno. Foto: Guliver Image

Gorohov je edina oseba na tem seznamu, ki je padec preživela. Padel je sicer več kot petnajst metrov globoko, počila mu je lobanja, pristal pa je na intenzivni negi. Po okrevanju je dejal, da se padca in dogodkov pred njim ne spomni, in izrazil strah, da mu nekdo streže po življenju.

Ruske oblasti so njegov padec sicer poskusile pojasniti z razlago, da je skozi okno padel, ko je prestavljal kopalno kad.

Jegor Prosvirnin

V Moskvi je decembra lani umrl 35-letni Jegor Prosvirnin. Popolnoma gol naj bi padel skozi okno v petem nadstropju večstanovanjske zgradbe. Prosvirnin je bil eden od osrednjih likov ruskega skrajnega nacionalističnega gibanja, med drugim je podpiral okupacijo Ukrajine in baltskih držav, hkrati pa je bil oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Prosvirnin, ki se je v rusko prestolnico preselil iz Vladivostoka, obalnega mesta na ruskem Daljnem vzhodu, je bil znan kot ustanovitelj skrajno desne spletne strani Sputnik in Pogrom. Prek nje je Prosvirnin širil svoje ideje o tako imenovani Veliki Rusiji. Med drugim je podpiral priključitev Ukrajine, baltskih držav, Belorusije in Kazahstana. Samega sebe je označil za gorečega ruskega nacionalista.

Kasneje je Prosvirnin do določene mere obrnil ploščo. Med drugim je napovedal, da se bo Ruska federacija sesula sama vase. Kritiziral je tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina, češ da bi njegove poteze v Rusiji lahko zanetile državljansko vojno. Večkrat je izrazil tudi zaskrbljenost, da bi se zaradi svojih nazorov znašel v nemilosti ruskih oblasti.

Elena Nepomnjaščaja

Aprila 2020 je 47-letna zdravnica Elena Nepomnjaščaja, vodja ene od bolnišnic v ruskem mestu Krasnojarsk, med telefonskim pritoževanjem ruskemu ministrstvu za zdravje, da v njeni bolnišnici ni dovolj dobro poskrbljeno za zaščito osebja, ki dela z bolniki s koronavirusom, padla skozi okno v 5. nadstropju bolnišničnega poslopja.

Nenavadna nesreča se je po poročanju ruskih medijev eni vodilnih zdravnic v Krasnojarsku pripetila med telefonskim pogovorom z lokalno izpostavo ruskega ministrstva za zdravje. To je želelo v bolnišnico, ki jo vodi Elena Nepomnjaščaja, prepeljati 80 bolnikov s covid-19, boleznijo, ki jo povzroča novi koronavirus. 47-letna zdravnica se je temu uprla. V bolnišnici je po njenem mnenju močno primanjkovalo zaščitne opreme za zdravnike in medicinske sestre, ki delajo z okuženimi bolniki. Foto: vestnick.icdc

Zdravnikom jo je sprva uspelo rešiti pred smrtjo, a je po tednu dni v kritičnem stanju umrla. Pojasnila, kako oziroma zakaj je zdravnica med telefonskim pogovorom omahnila skozi okno svoje pisarne, ki je bila v petem nadstropju bolnišnice, ni.

Mihail Lesin

Lesin, nekdaj eden najtesnejših sodelavcev ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegov medijski "car", imel je namreč zelo velik politični vpliv na poročanje ruskih medijev in bil tudi soustanovitelj ruskega državnega medija RT, je 5. novembra 2015 umrl v hotelski sobi v Washingtonu. Uradno naj bi padel, ker naj bi bil zelo pijan, in si pri tem po uradni verziji dogodkov polomil vrat, rebra, noge in roke.

Mihail Lesin in Vladimir Putin leta 2002. Foto: Wikimedia Commons

Sodelavec FBI Christopher Steele je kasneje razkril poročilo, iz katerega je bilo razvidno, da so v FBI verjeli, da so Lesina do smrti v resnici pretepli plačanci ruskih oligarhov, ki so blizu Vladimirju Putini. Lesin in Putin naj se v kasnejših letih ne bi več dobro razumela.

Bruno Charles De Cooman

De Cooman je bil eden od podpredsednikov ruskega metalurškega giganta NLMK ali Novolipetsk Steel, ki je leta 2018 umrl po padcu skozi okno iz devetega nadstropja zgradbe v Moskvi. Njegovo smrt so sprva označili za samomor, nato pa so se pojavila namigovanja, da bi lahko bila povezana z domnevnim sporom družbe NLMK, drugih metalurških korporacij in ruske vlade zaradi davkov.

Natalija Lebedjeva

Še ena zdravnica, ki je padla skozi okno med izbruhom epidemije covid-19. Lebedjevo so nadrejeni, ki so bili v stiku z ruskim ministrstvom za zdravje, obtožili, da ji ni uspelo zajeziti izbruha epidemije covid-19 v bolnišnici v mestu Star City, kjer se nahaja tudi vadbeni center Jurija Gagarina za ruske kozmonavte. Lebedjeva naj bi zato domnevno splezala skozi okno v šestem nadstropju bolnišnice in skočila v smrt.

James Le Mesurier

Le Mesurier je bil britanski soustanovitelj tako imenovanih Belih čelad, organizacije prostovoljcev, ki je med državljansko vojno v Siriji pomagala civilistom.

Balkonska vrata, skozi katera naj bi padel Le Mesurier. Foto: Guliver Image

11. novembra 2910 so ga našli mrtvega na ulici v Istanbulu, domnevno naj bi padel z balkona svojega stanovanja. Še teden dni pred smrtjo je bil James Le Mesurier tarča kritik tiskovne predstavnice ruskega zunanjega ministrstva Marije Zaharove, ki ga je brez dokazov obtožila, da je nekdanji tajni agent britanske obveščevalne službe MI6 in da se druži s teroristi Al Kaide. Ruska propaganda se je blatenju Le Mesurierja sicer posvečala več let. Sirski predsednik Bašar Al Asad je kasneje trdil, da je Britanca v resnici umoril Zahod.

Ekaterina Miškina

Visoka predstavnica policije v mestu Kabarovsk na daljnem vzhodu Rusije je julija 2020 padla skozi okno stopnišča v sedmem nadstropju ene od zgradb v središču mesta.

Umrla je kmalu po tem, ko je na sodišču pričala proti svojemu šefu, načelniku policijske postaje v Kabarovsku, ki je bil obtožen izsiljevanja in zlorabe položaja.

Dan Rapoport

Dan Rapoport leta 2014 Foto: Wikimedia Commons

Ameriški bančnik in vlagatelj z latvijskimi koreninami je bil zadnji desetletji eden največjih in najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Dolgo je živel v Moskvi, ki pa jo je leta 2012 zapustil, ker naj bi se bal posledic svoje vokalne kampanje proti Putinu in javne podpore ruski opoziciji, v prvi vrsti Alekseju Navalnemu.

Pred dobrima dvema tednoma, 14. avgusta, je Rapoport padel skozi okno stanovanja v prestižni stanovanjski soseski v ameriški prestolnici Washington. Mrtvega so ga našli na pločniku. Njegovo smrt preiskuje ameriška policija, označili so jo za sumljivo.

Nikita Razvožajev

25-letni novinar ruske televizije NTV, ki je bil najbolj znan po tem, da ga je med poročanjem v živo v obraz udaril pijani nekdanji ruski vojaški padalec in mu zlomil čeljust, je oktobra 2018 padel skozi okno stanovanja v 11. nadstropju bloka v Moskvi. Pred tem je svojemu nekdanjemu dekletu, prijateljem in staršem domnevno poslal poslovilno pismo.

Boris Kolesnikov

Nekdanji namestnik šefa protikorupcijske službe na ruskem ministrstvu za notranje zadeve je bil junija 2014 zaslišan zaradi domnevne zlorabe delovnega položaja. Ko sta eden od pravnikov ministrstva in glavni preiskovalec primera začasno zapustila prostor, v katerem je potekalo zaslišanje, naj bi Kolesnikov skočil skozi okno, je kasneje dejal njegov odvetnik.

Uradna različica dogodkov oziroma pojasnilo ruskih oblasti medtem navaja, da je Kolesnikov prosil, ali lahko odide na stranišče, ko sta mu paznika snela lisice, pa je skočil skozi okno iz šestega nadstropja zgradbe.

Kolesnikova so ruske oblasti sicer aretirale februarja 2014, obtožen je bil zlorabe položaja. V primer je bil takrat vmešan tudi sam ruski predsednik Vladimir Putin, ki je osebno odstavil njegovega šefa.