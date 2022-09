Nobelov nagrajenec predlaga kuhanje testenin z ugasnjenim štedilnikom #video

Parisi je v zapisu na Facebooku predlagal, naj ljudje ugasnejo štedilnik, ko voda s testeninami zavre, nato pa naj pustijo posodo dobro pokrito, dokler se testenine ne skuhajo.

Ni odkril tople vode

Številni ljubitelji testenin so na družbenih medijih izražali dvome o njegovem predlogu, znani kemik Dario Bressanini pa je potrdil, da to deluje. "To ni nekaj novega," je za italijansko agencijo Ansa dejal Bressanini, čigar posnetke na to temo si je ogledalo že več kot milijon ljudi.

"Že 200 let vemo, da ni vrela voda oziroma njeno vrenje tisto, kar poskrbi za kuhanje, temveč temperatura vode, ki nato toploto prenaša na testenine, riž ali jajca," je dejal. Obenem je priznal, da so številni zbegani, ker so ljudje navajeni kuhati testenine v vodi, ki vre, pogosto pa pri tem ne uporabljajo pokrovke.