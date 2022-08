V Nemčiji bodo javne prostore ogrevali na največ 19 stopinj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška vlada želi pred prihajajočo jesenjo in zimo zmanjšati porabo energije v luči negotovih dobav zemeljskega plina iz Rusije, od katerega je Nemčija močno odvisna. Nemčija je bila junija 35-odstotno odvisna od uvoza ruskega plina, medtem ko je pred začetkom vojne v Ukrajini ta delež znašal kar 55 odstotkov.

"Osebna svoboda ostaja"

"Ne želimo meriti temperature v spalnicah, osebna svoboda ostaja," je dejal minister, ob tem pa ljudi pozval, naj vseeno prispevajo k manjši porabi energije.

Drugače bo v javnih poslopjih in delovnih prostorih. Doslej je bila priporočena temperatura za delovne prostore 20 stopinj, zdaj so jo znižali za eno stopinjo, medtem ko naj bi bilo tam, kjer delavci opravljajo naporno fizično delo, le 12 stopinj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prav tako na javnih mestih ne bo več tople vode za umivanje rok.

Iz ukrepov pa bodo izvzete socialne ustanove, kot so šole in vrtci, ter bolnišnice.

Porabo naj bi zmanjšali za dva odstotka

Z danes sprejetimi ukrepi naj bi porabo plina zmanjšali za dva odstotka, a po ocenah strokovnjakov bi morala Nemčija porabo zmanjšati za 20 odstotkov, če se želi pozimi izogniti pomanjkanju. "Brez splošnega sodelovanja podjetij in tudi ljudi nam ne bo uspelo privarčevati dovolj plina," je dejal Habeck.

Danes sprejeti ukrepi tudi zapovedujejo, da trgovine ne bodo smele imeti odprtih vrat, če bodo prostori ogrevani, med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj bodo prepovedane osvetlitve zgradb ter svetleče reklame. Od 1. septembra bo za pol leta prepovedano tudi segrevanje vode v zasebnih bazenih.

Tovorni vlaki bodo imeli prednost pred potniškimi

Vlada v Berlinu pa je danes sklenila tudi, da bodo imele na železnicah prednost pred potniškimi vlaki vlakovne kompozicije s premogom in nafto. Kot so poudarili, je sprememba prioritet nujna za izpolnitev energetskih potreb države. Minister za promet Volker Wissing je dejal, da železnice že zdaj delajo s polno kapaciteto in če bo več vlakov z gorivom, bodo morali potniški vlaki pač počakati. "Ta odločitev ne bo lahka," je dodal.

Dodatno težavo predstavlja nizek vodostaj rek, zlasti Rena, zaradi suše, zaradi česar so morali del tovora z rek že preusmeriti na železnico.