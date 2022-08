Lena Repinc za konec deseta

V Ruhpoldingu je bil na sporedu zadnji tekmovalni dan na poletnem svetovnem prvenstvu v biatlonu. Slovenija, ki v Nemčiji nastopa z mlado perspektivno reprezentanco, je imela na startu zasledovalne tekme v moški in ženski konkurenci med mlajšimi člani skupno kar devet tekmovalcev na startu.

Za najboljši slovenski rezultat je poskrbela svetovna podprvakinja iz super sprinta Lena Repinc, ki je tokrat v deževnem vremenu iz 15. mesta po sprintu napredovala na deseto mesto. Izjemno nadarjena biatlonka je morala v šest kazenskih krogov (1,1,1,3), kar ji je onemogočilo še večji napredek.

Svojo uvrstitev iz sprinta je popravila tudi Klara Vindišar, ki je iz 28. mesta napredovala na 19. Žal je tudi Vindišarjeva v težkih razmerah šestkrat zavila v kazenski krog (2,2,0,2). Kiara Sterle je z zgolj tremi zgrešenimi streli (2,0,1,0) zasedla 24. mesto. Po sprintu je bila sicer dvajseta. Za tri mesti sta svoji uvrstitvi iz sprinta popravili tudi Kaja Marič in Kaja Zorč. Maričeva je danes zaključila na 29. mestu, Zorčeva na 33. Zala Repe je zadržala 35. mesto.

Pri mlajših članih se je z nastopom izkazal Matic Repnik, ki je zgrešil le en strel na drugem strelskem postanku. V močni konkurenci pa je iz 28. napredoval na 21. Najboljši iz včerajšnjega sprinta Jaša Zidar je iz desetega mesta zdrsnil na 26. Matic Bradeško je svetovno prvenstvo sklenil na 38. mestu.

V konkurenci mlajših članic je sicer zmagala Nemka Selina Marie Kastl, med mlajšimi člani pa Čeh Tomaš Mikyska.

Slovenija dobila to, kar je želela

Za slovensko reprezentanco je v celoti gledano uspešno poletno svetovno prvenstvo. Za vrhunec je že uvodni dan tekmovanja poskrbela Lena Repinc, ki je poskrbela za srebrno kolajno. Glavnega trenerja reprezentance B so delno razveselili tudi ostali rezultati, saj forma slovenskih biatloncev načrtno še ni na najvišji ravni. Trenerju so šle v Ruhpoldingu na roko tudi zahtevne razmere, ki so bile vsak dan drugačne in so mladi tekmovalci s tem dobili prepotrebne izkušnje, kako se odrezati v različnih okoliščinah.

"S svetovni prvenstvom smo lahko delno zadovoljni. Lena in Jaša sta izpolnila rezultatska pričakovanja. Z ostalimi pa še ne moremo biti popolno zadovoljni. Nivo pripravljenosti namensko še ni bil na najvišjem nivoju, ker hočemo namensko to tempirati za zimo. Smo šele avgusta in do zime je še nekaj pripravljalnega obdobja in nato specialnega, zato bo forma pozimi zagotovo na še višjem nivoju. Videti je bilo tudi, da so ekipe trenirale različno. Nekatere so že trenirale dosti hitro in so imeli boljše rezultate. Mi in večina ostalih smo še v dokaj počasnem procesu treninga in smo nabirali količino, ki je potrebna pri mladih. Mislim, da je to prava pot, da bodo potem pozimi in kasneje mladinci lahko krojili svetovni vrh. Vseeno smo se v Ruhpoldingu naučili kar nekaj. Predvsem ta zahtevni veter nam je povzročal kar nekaj težav na strelišču. S tem, kar smo dosegli, moramo biti zadovoljni," je prvenstvo ocenil glavni trener reprezentance B Jure Ožbolt.

