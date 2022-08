Na poletno SP v biatlonu brez Anamarije Lampič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji bo tekmovala B-reprezentanca, saj mladi tekmovalci potrebujejo pomembne izkušnje, so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije, med nabiralci izkušenj pa vseeno ne bo novinke v tem športu Lampičeve.

Slovenci so v zadnjih letih na poletnih SP uspešno nastopali. Lani je Polona Klemenčič osvojila bron, leta 2019 je sedaj že upokojeni Klemen Bauer prišel do brona in srebra.

"Glavni trener A-reprezentance je že maja napovedal, da tekme v Ruhpoldingu prihajajo prekmalu ter da se jih ne bodo udeležili. Tekem ni dal v poletni program in to odločitev spoštujemo. Reprezentanca je ravno končala cikel kondicijskih priprav," je o tem povedala vodja reprezentance Tadeja Brankovič.

Letos se bo poletnega SP v Nemčiji predvidoma udeležilo skoraj 300 tekmovalcev.