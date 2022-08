Sanjski začetek SP za slovensko vrsto, Lena Repinc srebrna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodni dan poletnega svetovnega prvenstva v Ruhpoldingu sta bila na sporedu super sprinta v kategoriji mlajših članov in članic. Izjemno so nastopili tudi obetavni slovenski biatlonci.

Najbolj se je izkazala izjemno nadarjena Lena Repinc, ki je zbirki kolajn z zimskega mladinskega svetovnega prvenstva dodala še prvo na poletnem. V finalu je z dvema kazenskima krogoma zaostala zgolj za domačinko Marie Selino Kastl. Tretje mesto je zasedla Lora Hristova iz Bolgarije.

Slovenski uspeh so z nastopom v finalu dopolnile Klara Vindišar (12.), Zala Repe (24.) in Kaja Marič (27.) Pri fantih je v finalu nastopil Matic Bradeško, ki je bil 26. Svetovni prvak je postal Maksim Fomin iz Litve, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

"S svojim nastopom sem zelo zadovoljna. Vedno je sicer lahko boljše, a sem presrečna. Do zdaj sem mislila, da mi mraz ne ustreza, a mi tudi vročina ne. Bilo je res zelo zelo vroče in upam, da bo za konec tedna bolj prijazno," je povedala svetovna podprvakinja.

