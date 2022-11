Sproščeni in motivirani v lov za dodatnimi kvotami, Lampičevo čaka trenutek resnice

Naslednji teden se na Finskem in Švedskem tako na isti dan začenjata tako svetovni biatlonski pokal kot pokal IBU. V tem bo Anamarija Lampič lovila normo za svetovni pokal, njena biatlonska tekmovalna kariera pa se bo začela z enotedensko zamudo, saj bi po prvotnem načrtu morala tekmovati že ta teden, a so morali Norvežani zaradi pomanjkanja snega odpovedati uvodne tekme sezone v Susjoenu.

Slovenska reprezentanca A z Jakovom Fakom, Miho Dovžanom, Rokom Tršanom ter mladimi upi Alexom Cisarjem, Tonijem Vidmarjem in Lovrom Plankom je v nizkem startu. Dekleti, sestrični Polona in Živa Klemenčič, prav tako. Pod novim trenerjem združene reprezentance A, slovitim Nemcem Riccom Grossom, so trenirali dobro, predvsem pa sproščeno, poudarjajo v en glas. A ta sproščenost vendarle ne pomeni, da so cilji reprezentance kaj manjši.

V lov na kvote

Osnovni cilji, ki so si jih zastavili že pred sezono, so osredotočeni na pokal narodov, pravi vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Tomas Globočnik: "Želimo si, da se moška ekipa v pokalu narodov uvrsti med prvo deseterico, dekleta med dvajseterico. Vemo, da 17. mesto že prinaša dodatno kvoto v svetovnem pokalu. Trenutno imamo v moški konkurenci kvoto petih tekmovalcev, pri ženskah tri. Eno dodatno kvoto smo dobili na račun Rusije in Belorusije, ki v tej sezoni ne nastopata v svetovnem pokalu. V pokalu IBU imamo možnost starta s tremi fanti in tremi dekleti."

Živa in Polona Klemenčič pričakujeta pridružitev Anamarije Lampič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Lampičeva ponovno uživa

Ekipa serviserjev in kuharjev je že na poti, ena ekipa gre v Kontiolahti, druga v Idre, kjer se bo začel pokal IBU, konec tedna pa se bodo na pot podali še trenerji in tekmovalci. Anamarija Lampič je danes na novinarski konferenci v Ljubljani hvalila vzdušje v svoji novi ekipi. "Po dolgem času zares uživam v ekipi. Zadnjih nekaj let sem bila bolj ali manj sama ali pa sem se kdaj pridružila italijanski ekipi. Zdaj je drugače. Tukaj pa se imamo res super, zares se razumemo. Ko se dela, se dela, ko je čas za zabavo, se zabavamo. Vsi smo na isti valovni dolžini in jaz se imam res fino," pravi šampionka v smučarskih tekih, ki si je zdaj na ramena oprtala še puško.

"Najprej bi rada videla, kje sploh sem"

Sama je pri napovedih previdna, šele na prvih resnih biatlonskih tekmah bo videla, kam spada. "Letos sem se bolj ali manj posvečala streljanju. Moja tekaška pripravljenost je podobna tisti iz prejšnjih let, le da sem se posvečala distanci namesto sprintu. Vse se je izšlo po načrtu, res pa je, da potrebujem tekme, da bom znala uskladiti tek in streljanje. Komaj čakam tekme. Najprej bi rada videla, kje sploh sem, šele nato bomo lahko govorili o tem, kam lahko posežem," pravi 27-letnica iz Valburge.

Vodstvo verjame, da bo hitro prešla v svetovni pokal

Če je Lampičeva še zelo previdna in čuti, da niti približno še ni pripravljena za svetovni pokal, so v vodstvu reprezentance bolj odločni. Pričakujejo veliko. "Anamarija kot pridružena članica reprezentance A potuje najprej na pokal IBU z ekipo B. Verjamemo, da bo dosegla normo za uvrstitev v svetovni pokal, saj mora osvojiti 125 točk. Za primerjavo lahko povem, da so za to lani zadoščale uvrstitve nekje med 60. in 70. mestom v pokalu IBU. Zato verjamemo in si seveda želimo, da Ana to čim prej potrdi, in nato že, seveda po odločitvi Ricca, že v Hochfilznu nastopimo z žensko štafeto," pravi Globočnik.

Želijo si stopničk, pa tudi odmevnih dosežkov moške štafete ...

Tomas Globočnik je razkril pričakovanja vodstva reprezentance pred sezono 2022/23. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Poleg uvrstitev v pokalu narodov je vodja panoge med cilji zime 2022/23 izpostavil še: "Želimo si stopničk v svetovnem pokalu, pa tudi v skupnem seštevku enega tekmovalca v deseterici, od dva do tri v štirideseterici, in čim bolj redno osvajanje točk. Osnovni cilj na vsaki tekmi je uvrstitev med šestdeseterico, ki zagotavlja nastope na zasledovalnih tekmah. Proti koncu prvega trimestra pa želimo imeti vsaj enega tekmovalca, morda pa še kakšnega več, na skupinskem startu. Pri dekletih sta prva cilja osvajanje točk in izboljševanje osebnih dosežkov, seveda pa tudi čim večkrat nastopiti z žensko štafeto. Ta pa je pomemben cilj tudi pri moških, želimo si, da bi se približali ali uvrstili med prvih šest."

Jakov Fak je zdrav. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvi zvezdnik ostal zdrav, "kar je super, preostalo pa je bonus"

Domala edini kandidat za omenjeno uvrstitev na stopničke je seveda prvi zvezdnik reprezentance, zimzeleni Jakov Fak. 35-letnik iz Mrkopalja je vesel, da je priprave preživel brez zdravstvenih težav, tudi z načinom dela novega trenerja Grossa je bil nadvse zadovoljen. "Sam trening je bil dobro zastavljen. Ta koncept, da smo že od samega začetka od tri do štiri dni na Pokljuki, da intenzivne treninge delamo vsi skupaj, je dobrodošel. Vidi se, da mlajši tekmovalci zelo hitro napredujejo in za nas kot ekipo je to odlično. Upam, da bomo kot ekipa imeli dobre rezultate. Še šest dni bomo negotovi, potem pa bomo videli, kako se razplete. Zdrav sem, kar je super, preostalo pa je bonus," pravi.

"O tem ne govorimo javno"

Ricco Gross: Delali smo normalne stvari, vse, kar je bilo potrebno za dobro pripravo. Veliko napornih tekaških treningov in veliko strelskih, vendar je pri vsem tem pomembno tudi, da se tekmovalci dobro počutijo, se zabavajo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ricco Gross pa je poleg zelo sistematičnega in analitičnega pristopa do treninga v slovensko reprezentanco vnesel tudi sproščenost. "O tem ne govorimo javno, saj bi naša konkurenca lahko to prebrala in nas kopirala," se je sprva pošalil ob vprašanju, kako so potekale priprave, nato pa na kratko povzel pripravljalno obdobje: "Mislim, da je bilo naše poletje dobro. Vsi so ostali zdravi, tudi skupne priprave v Obertilliachu in še prej Ramsauu so se izkazale za dobre. Delali smo normalne stvari, vse, kar je bilo potrebno za dobro pripravo. Veliko napornih tekaških treningov in veliko strelskih, vendar je pri vsem tem pomembno tudi, da se tekmovalci dobro počutijo, se zabavajo. Gradili smo tudi to ekipno povezanost, pa dobro vzdušje. Tudi to je pomembno. Dobro smo pripravljeni na začetek tekmovanj in komaj čakamo, da bo šlo zares."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Tople vode nismo odkrivali"

Lani je bil glavni trener slovenske vrste nekdanji odlični tekmovalec Janez Marič, danes je Grossov pomočnik za moški del reprezentance. Kakšne spremembe je zaznal med obema sezonama? "Tople vode nismo odkrivali, opazil pa sem bistveno razliko med lansko in letošnjo sezono. Ricco ima precej večjo avtoriteto. Je pa vpeljal veliko novosti, igra se veliko nogometa, več je torej prisotne zabave in zato se tekmovalci bolje počutijo tudi na težkih treningih," pravi. Te dni je tudi na Pokljuki zapadlo nekaj snega, a prepozno za naše biatlonce, ki so prve snežne treninge morali opraviti v Avstriji, kjer so bili pogoji odlični, še pravi Marič: "Imeli smo čudovite priprave v Obertilliachu, razmere so bile fantastične, tako da res že nestrpno čakamo prve tekme."

Preberite še: