Presrečna Lampičeva je predstavila svojo prvo

Anamarijo Lampič iz preteklih sezon poznamo kot vrhunsko tekačico na smučeh. V tej disciplini je zadnja leta dosegala vrhunske uspehe. Na presenečenje nekaterih pa se je po lanski sezoni odločila, da prestopi v biatlon in da se preizkusi tudi v tej disciplini. V biatlonu zelo pomembno vlogo igra tudi puška, ki je po navadi narejena po meri tekmovalca. In zdaj jo je dobila tudi Lampičeva in jo je ponosno pokazala na družbenih omrežjih.

Njena pričakovanja v prvi sezoni v biatlonu niso visoka, dolgoročno pa 27-letna slovenska športnica upa vsaj na takšne, če ne še boljše rezultate, ki jih je dosegala v teku na smučeh. "Dolgoročni cilj so zagotovo olimpijske igre v Torinu 2026," je pred časom razkrila v pogovoru. Zaveda se, da jo čaka še veliko dela, a kot je že v preteklosti dejala, se vedno veseli novih izzivov.

Anamarija Lampič je v teku na smučeh dosegala vrhunske rezultate. Foto: Guliverimage

Si bo morda premislila?

Še vedno je v tančico skrivnosti zavit njen morebitni nastop na nordijskem svetovnem prvenstvu v domači Planici. Če je še pred meseci dejala, da si pušča odprta vrata za nastop v Planici, pa se po zadnjih nesporazumih s tekaško sekcijo zdi, da je možnosti za to vse manj.

"Ne, že takoj sem povedala, da prestopam v biatlon, in zares menim, da ni več povratne poti," je zdaj odločna Gorenjka. "Svoje sem v smučarskem teku dosegla, z izjemo olimpijske kolajne. To sem imela v načrtu, pa se žal ni izšlo. Morda se je to zgodilo naključno, ampak začutila sem, da je napočil čas za prestop v biatlon. To se je zgodilo, to sem hotela in mislim, da bi mi bilo, če se ne bi odločila za to, čez nekaj let žal," je pred časom v pogovoru za Sportal povedala Lampičeva.

Vesna Fabjan je pred časom dejala, da so Lampičevi vrata še vedno odprta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sporočajo ji, da so ji vrata odprta

Medtem ko na drugi strani, s strani tekaške sekcije sporočajo, da so ji vrata za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu vselej odprta. Ne samo njej, ampak tudi Jakovu Faku.

Da, vrata so odprta, ampak najprej mora pretehtati želja tekmovalca. Če tekmovalec nima želje nastopiti … Obstajajo določene kvalifikacije oziroma norme, ker fantje nimajo točk Fis in imajo daljšo pot, da se sploh uvrstijo na svetovno prvenstvo. Anamarija ima te točke in ima izpolnjene kriterije, tako da je odvisno samo od njene želje, ki bo prevladala ali pa ne," pa je pred kratkim povedala Vesna Fabjan, vodja panoge teka na smučeh.