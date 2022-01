Wiererjevi skupinski start

Wiererjeva je na domačem snegu dobila zadnjo žensko tekmo pred OI; zanjo je bila to prva zmaga po 14 mesecih in skupno 13. v karieri.

Kljub temu, da je morala dvakrat v kazenski krog, je slavila s 3,7 sekund prednosti pred Alimbekavo, tretja je bila Chevalier-Boucherjeva; obe sta bili nenatančni po enkrat.

Junakinja lanske sezone Norvežanka Tiril Eckhoff je zgrešila svoje prve stopničke to zimo, potem ko je na zadnjem streljanju zgrešila dvakrat in končala na petem mestu.

🥇🇮🇹 D. Wierer @Fisiofficial

🥈🇧🇾 D. Alimbekava @bybiathlon

🥉🇫🇷 A. Chevelier-Bouchet @FedFranceSki



