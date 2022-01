Norvežankam olimpijska generalka v Anterselvi

Norvežanke Karoline Ofigstad Knotten, Tiril Eckhoff, Ida Lien in Ingrid Landmark Tandrevold so zmagovalke ženske biatlonske štafetne tekme za svetovni pokal v Anterselvi. Na napeti tekmi so kljub kazenskemu krogu za 24,6 sekunde ugnale Rusinje in za 32,6 Francozinje, ki so dosegle enak izid kot Italijanke.

Tekma je bila polna menjav v vrhu. Po kazenskem krogu so bile svetovne prvakinje s Pokljuke 2021 Norvežanke v prvi predaji šele 17. in na polovici 11. Za Belorusijo po prvi predajo so zaostajale že 1:24 in nato po drugi za Rusijo 1:19 minute. A Lienova in Tandrevoldova sta si v svojih predajah privoščili le po en popravek na strelišču, kar je zadostovalo za zmago.

What a rollercoaster Women Relay in Antholz - ending with victory for Norway!



🥇🇳🇴 @NSSF_Biathlon

🥈🇷🇺 @russianbiathlon

🥉🇫🇷 @FedFranceSki



— BMW IBU World Cup January 22, 2022

Za vse štafete pa velja dodati, da večinoma niso nastopile z vsemi najboljšimi, saj se ekipe že pripravljajo na olimpijske igre v Pekingu.

Slovenke na tekmi niso nastopile in se že pripravljajo na odhod v Peking, kjer bosta reprezentančne barve branili Živa in Polona Klemenčič. Na nedeljski tekmi s skupinskim startom Slovenija svoje predstavnice namreč ne bo imela. Moško vrsto pa v nedeljo čaka štafeta.

Izidi: 1. Norveška 1:12:54,1 (1+10)

(Karoline Ofigstad Knotten, Tiril Eckhoff, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold)

2. Rusija + 24,6 (3+12)

3. Francija 32,6 (0+13)

4. Italija 32,6 (0+13)

5. ZDA 50,1 (0+13)

6. Češka 59,8 (0+8)

7. Švica 1:03,7 (1+11)

8. Nemčija 1:08,2 (0+13)

9. Finska 1:18,9 (0+10)

10. Poljska 1:36,0 (1+13)

...

