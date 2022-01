Braisaz-Bouchetova zmagovalka, Polona Klemenčič 60.

Tretje mesto je danes osvojila Švedinja Mona Brorrson (+ 1:37,2; 2).

Polona Klemenčič je zaostala 6:29,9 minute, zgrešila pa petkrat, kar je na koncu zadoščalo za 60. mesto. Nika Vindišar (+ 7:57,6; 5) je bila 74., tretja slovenska predstavnica Tais Vozelj pa 94. (+ 13:18,7; 7).

It's a 3rd World Cup victory for Justine Braisaz-Bouchet - once again in the Individual! 😍 And welcome to the podium, Mona!



🥇🇫🇷 J. Braisaz-Bouchet @FedFranceSki

🥈🇫🇷 J. Simon

🥉🇸🇪 @monabrorsson



Watch on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow on the Official IBU App! 💪 pic.twitter.com/btVZswywD4