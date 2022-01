Planko do prvih točk svetovnega pokala, Fak tokrat slabo streljal

Rus Anton Babikov je zmagovalec moške 20-kilometrske individualne biatlonske tekme za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. Edini med 107 prijavljenimi tekmovalci je zadel vseh 20 tarč in za 9,7 sekunde ugnal Norvežana Tarjeija Boeja, ki je zgrešil dva strela. Do točk sta prišla dva Slovenca, Lovro Planko (39. mesto) sploh prvič v karieri.

Naš najboljši danes je bil Miha Dovžan, ki je zgrešil tri tarče in z zaostankom skoraj štirih minut in pol zasedel 32. mesto. Do prvih točk v karieri pa se je prebil mladi Lovro Planko. Ta je zgrešil dva strela, z zaostankom 5:11 minute pa je bil 39.

Rok Tršan je bil s tremi zgrešenimi streli 61., popolnoma se je strelski nastop ponesrečil Jakovu Faku, ki je zgrešil sedem tarč in bil 76., Alex Cisar pa je bil s šestimi minutami pribitka 93.

Dobra spodbuda za OI

"Z nastopom Lovra Planka, ki je prišel do svojih prvih točk, in Mihe Dovžana na 32. mestu moramo biti zadovoljni. Z ostalimi tremi tekmovalci pa nisem zadovoljen. Na strelišču je bilo veliko vetra, vsi so veliko grešili, in tako je bila izredna priložnost za dobro uvrstitev. Žal se trem ni izšlo," je uvodni dan tekmovanj v Anterselvi ocenil trener slovenske moške vrste Janez Marič.

Lovro Planko se je z 39. mestom veselil sploh prvih točk svetovnega pokala v karieri: "Prva 20-kilometrska preizkušnja je za menoj in prišel sem do prvih dveh točk, na kar sem zelo ponosen. Žal sem na zadnjem streljanju zgrešil tista dva strela. Če jih ne bi, bi bil rezultat še veliko boljši. Vseeno sem si v teku v zadnjem krogu priboril ti dve 'piki' in sem zelo vesel. To je tudi dobro za olimpijske igre."

Miha Dovžan je ob nekoliko nestabilnem Faku letos odločno drugi najmočnejši član slovenske vrste, tudi on je obžaloval tri zgrešene strele: "Danes je bilo malce boljše kot na zadnjih tekmah. Škoda za tista dva strela na prvem streljanju stoje, ker sta bila res čisto na robu. Na treningu sem kazal res dobre strelske rezultate in mi je žal, da mi tega ni čisto uspelo prenesti na tekmo. Nekaj točk je vseeno spodbuda za naprej, za olimpijske igre."

Odličilo zadnje streljanje

Tekmo je odločilo zadnje streljanje, saj je do tam vodil Norvežan Boe, v boju za stopničke pa so bili tudi Francoz Emilien Jacquelin, Norvežan Sturla Holm Laegreid in Rus Aleksander Loginov, ki pa so na zadnjem postanku grešili. Tretji je bil tako danes Rus Said Karimula Halili z zaostankom 48,5 sekunde in minuto pribitka.

Clean shooting seals the deal for Anton Babikov in the @biathlonantholz Individual! 💪🤩



🥇🇷🇺 Anton Babikov @russianbiathlon

🥈🇳🇴 Tarjei Boe @NSSF_Biathlon

🥉🇷🇺 Said Karimulla Khalili @russianbiathlon



Watch live on https://t.co/bk5aBBaMLg #ANT22 pic.twitter.com/7S6x94CYPn — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 20, 2022

V petek bo v Anterselvi ženska posamična tekma na 15 kilometrov.

Izidi: 1. Anton Babikov (Rus) 49:46,8 (0)

2. Tarjei Boe (Nor) + 9,7 (2)

2. Said Karimula Halili (Rus) 48,5 (1)

4. Johannes Thingnes boe (Nor) 50,5 (3)

5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1:32,9 (3)

6. Simon Desthieux (Fra) 2:08,2 (3)

7. Aleksander Loginov (Rus) 2:16,3 (3)

8. Fabien Claude (Fra) 2:22,4 (3)

9. Paul Schommer (ZDA) 2:26,5 (2)

10. Emilien Jacquelin (Fra) 2:27,9 (2)

...

32. Miha Dovžan (Slo) 4:29,4 (3)

39. Lovro Planko (Slo) 5:11,7 (4)

61. Rok Tršan (Slo) 6:56,9 (3)

76. Jakov Fak (Slo) 8:25,5 (7)

93. Alex Cisar (Slo) 10:25,8 (6) Svetovni pokal, skupno: 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 602 točk

2. Emilien Jacquelin (Fra) 501

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 484

4. Tarjei Boe (Nor) 458

5. Aleksander Loginov (Rus) 413

6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 407

7. Sturla Holm Laegreid (Nor) 386

8. Johannes Thingnes Boe (Nor) 384

9. Simon Desthieux (Fra) 383

10. Anton Smolski (Blr) 382

...

39. Jakov Fak (Slo) 99

74. Miha Dovžan (Slo) 24

82. Klemen Bauer (Slo) 12

92. Lovro Planko (Slo) 2

