Edini slovenski predstavnik na današnji 12,5-kilometrski zasledovalni tekmi biatlonskega svetovnega pokala v Ruhpoldingu Jakov Fak je močno napredoval in preizkušnjo, ki jo je začel na 39. mestu, končal kot osmi! Za zmagovalcem, Francozom Quentinom Fillonom Mailletom, je Fak, ki je zgrešil le en strel, zaostal 41 sekund in se prvič v sezoni uvrstil med najboljšo deseterico.

Zmagal je Francoz Quentin Fillon Maillet (31:30,6/2 zgrešena strela) pred Rusom Aleksandrom Loginovim (+ 8,8/1) in Belorusom Antonom Smolskim (+ 13,1/2).

29-letni Fillon Maillet privoščil strelsko napako na drugem postanku in vsaj začasno ga je prehitel Nemec Benedikt Doll, drugi s petkovega sprinta, ki pa je v kazenski krog dvakrat zavil na tretjem postanku in Francoz je imel na široko odprta vrata do zmage.

Fillon Maillet je v odsotnosti najboljših Norvežanov, ki so na višinskih pripravah pred olimpijskimi igrami, dosegel peto zmago v sezoni in 11. v karieri. Vse kaže, da bo glede na formo, ki jo kaže v olimpijski sezoni, naslednik Raphaela Poireeja in Martina Fourcada, ki sta uspešno nosila vlogo prvih tekmovalcev Francije v preteklih letih.

Do drugega mesta je presenetljivo prišel Rus Aleksander Loginov, sicer eden najboljših v karavani, ki pa je zasledovanje začel šele na 32. mestu, in dokazal, da je sposoben presenetiti prav na vsaki tekmi. V zadnjem krogu je prehitel Litovca Vytautasa Stroilo, ki je šel v zadnji krog pred njim, to pa je uspelo tudi Belorusu Antonu Smolskiju, ki je po sprintu zasedel tretje mesto tudi v zasledovanju.

Štiriintridesetletni Fak je tokrat prvič v sezoni pokazal zelo solidno tekaško formo in ob vsega enem zgrešenem strelu, na drugem postanku leže, je z 39. mesta napredoval na osmo.

Biatlonska karavana se prihodnji teden seli v italijansko Anterselvo, ki bo tudi zadnja postaja pred olimpijskimi igrami v Pekingu.

Izidi: moški, zasledovalno (12,5 km): 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 31:30,6 (2 zgrešena strela)

2. Aleksander Loginov (Rus) + 8,8 (1)

3. Anton Smolski (Blr) 13,1 (2)

4. Simon Desthieux (Fra) 22,4 (2)

5. Vytautas Strolia (Lat) 30,4 (1)

6. Erik Lesser (Nem) 37,9 (1)

7. Sebastian Samuelsson (Šve) 40,8 (3)

8. Jakov Fak (Slo) 41,0 (1)

9. Maksim Cvetkov (Rus) 44,4 (2)

10. David Zobel (Nem) 47,3 (1) Svetovni pokal, skupno: 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 581 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 484

3. Emilien Jacquelin (Fra) 470

4. Tarjei Boe (Nor) 404

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 379

6. Aleksander Loginov (Rus) 377

7. Anton Smolski (Blr) 360

8. Simon Desthieux (Fra) 345

9. Sturla Holm Laegreid (Nor) 344

10. Johannes Thingnes Boe (Nor) 343

...

38. Jakov Fak (Slo) 99

77. Miha Dovžan (Slo) 15

80. Klemen Bauer (Slo) 12

