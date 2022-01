Štafetna preizkušnja Rusom, Slovenci 13.

Rusi Said Halili, Danil Serohvostov, Aleksander Loginov in Maksim Cvetkov (1:11,06,1/4) so zmagovalci današnje biatlonske štafetne tekme na 4 x 7,5 km za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Slovenci Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Rok Tršan so zasedli 13. mesto (+3:38,5/10).