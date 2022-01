Štafetna tekma Francozinjam, Slovenke v ozadju

Francozinje Anais Chevalier Bouchez, Chloe Chevalier, Juxtine Braisaz Bouchet in Julia Simon so zmagovalke ženske biatlonske tekme za svetovni pokal v Ruhpoldingu na Bavarskem. Polona Klemenčič, Nika Vindišar, Kaja Marič in Kaja Zorč so zasedle 20. mesto.

Zmaga Francozinj je bila zanesljiva. Vodstvo so prevzele v drugi polovici tekme in ga suvereno obdržale do konca. Drugo mesto so osvojile Švedinje in tretje Rusinje, dolgo pa je kazalo na stopničke tudi za Belorusijo, a si je Hana Sola v zadnji predaji pristreljala kazenski krog.

V slovenski vrsti je dobro nastopila Polona Klemenčič, ki je predala le 36 sekund za takrat vodilno Norvežanko Marte Olsbu Roeiseland. Nika Vindišar je na strelišču porabila pet dodatnih nabojev in zaostanek je narasel skoraj na dve minute, ko pa je morala mlada Kaja Marič v kazenski krog, pa na več kot pet. Kajo Zorč so Francozinje nato prehitele za krog.

Francozinje so letos dobile dve od treh štafetnih tekem, prihodnji teden pa reprezentance v italijanski Anterselvi čaka še olimpijska generalka.

V soboto bo v Ruhpoldingu še moška štafetna tekma, v nedeljo pa moško in žensko zasledovanje.

Izidi:

1. Francija 1:10:50,0 (0+4)

(Anais Chevalier Bouchez, Chloe Chevalier, Justine Braisaz Bouchet, Julia Simon)

2. Švedska + 35,1 (0+2)

(Johanna Skottheim, Stina Nilsson, Mona Brorsson, Anna Magnusson)

3. Rusija 1:12,2 (0+6)

(Valerija Vasnetkova, Svetlana Mironova, Irina Kasakevič, Kristina Rescova)

4. Nemčija 1:26,6 (1+5)

5. Belorusija 1:27,8 (1+7)

6. Italija 1:28,7 (0+7)

7. Norveška 1:42,6 (0+6)

8. Estonija 2:30,6 (0+6)

9. Ukrajina 2:41,2 (0+6)

10. Poljska 2:58,5 (0+5)

....

20. Slovenija krog zaostanka

(Polona Klemenčič, Nika Vindišar, Kaja Marič, Kaja Zorč)

Preberite še: