"Jakov se že celo zimo spopada z virusi, upam, da se bo kmalu spet našel"

Janez Marič: Mislim, da se mora Jakov samo umiriti in se tekem lotevati bolj sproščeno. To, kar ste videli nazadnje, preprosto ni dejansko stanje.

Kar težavna krstna sezona v vlogi glavnega trenerja, covid-19, pomanjkanje rezultatov … Kakšna je klima v izbrani vrsti?

Klima med fanti je še kar v redu, dobra, Jaka je zdaj zaskrbljen, sva se pogovarjala o tem, kaj se je zgodilo zadnjič. Ne vidim, da bi bil kakšen fizičen razlog, da je prišlo do tega. Če ti treniraš celo leto in se ti to zgodi, ni neke logične razlage. Za taktičen pristop, kot ga ima za tekme, mu sploh ne bi bilo treba trenirati tako trdo, kot je. Torej, ne vemo natančno, zdi se, da je vse skupaj doprineslo k temu, pač težke razmere, celo zimo se že spopada z virusi, vsakič ko se malo pozdravi, se pa žene na treningih. Mislim, da se mora samo umiriti in se tekem lotevati bolj sproščeno. To, kar ste videli nazadnje (40. mesto na zasledovanju v Oberhofu, op. p.), preprosto ni dejansko stanje. Že na sprintu dva dni pred tem zasledovanjem je bil veliko boljši (18. mesto, op. p.). Dobro, tek tudi tam ni bil idealen, ampak je bil veliko boljši kot tisti dva dni kasneje. Sem mu takrat naročil, naj počiva cel dan in se je tega res držal. On od sebe vedno pričakuje največ in mislim, da je psihično obremenjen.



Naglo bližajoče se olimpijske igre zagotovo še dodajajo k temu pritisku?

Da, olimpijske igre so blizu, do njih sta še dva svetovna pokala. Bova videla v četrtek, kako se bo telo odzvalo. Je bil pa že v ponedeljek na treningu pozitiven in živahen, upam, da je bil tisto samo slab dan. Take je že imel v karieri, zato sem precej prepričan, da se bo hitro popravil. Upam, da bo kmalu spet našel pravega Jakova.

Vi ste kot tekmovalec imeli takšne blokade, ki jih niste znali pojasniti?

Seveda sem tudi sam doživljal takšne stvari, ampak mogoče mene le ni tako prizadelo, kot je Jakova. On preprosto ni mogel čez sebe, vsi so ga prehitevali. Sem mu rekel, naj ne teče po celem snegu ob straneh proge, ki je še počasnejši, pa se je kar umikal tekmecem in tekel po 'celcu'. Mi je po tekmi rekel, da se je kar umaknil, ker so se drli 'hop, hop'. Skratka, da, tudi sam sem imel takšne dneve, to doživi vsak tekmovalec.

S tem izgubiš bojevitost in ostrino?

Da, seveda, ko vidiš, da nekaj ne gre, to vpliva na glavo. Potem se je treba resetirati in najti pozitiven naboj. Močno upam, da se bo to pri njem v zelo kratkem času obrnilo. Od njegovih viroz je poteklo že dovolj časa in tudi telesno se bo regeneriral, si opomogel. To se mora prej ali slej stabilizirati. Je pa vsekakor prav on najmočnejši v glavi od vseh teh naših fantov tukaj. Zagotovo se bo znal motivirati, se pobrati.

Miha Dovžan je trenutno drugi mož slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage

Kako pa je s preostalimi fanti, kako ocenjujete prikazano doslej? Mi lahko ocenjujemo le rezultate, vi pa imate globlji vpogled v vse skupaj, Imate kakšne razloge za skrb?

Razlog za skrb je samo Jaka, če potegneva črto. Če pogledamo Dovžana, ki je drugi mož v naši ekipi, je bil nekajkrat v točkah. Večkrat kot je bil lani do tega dela sezone, šele potem se mu je odprlo na Pokljuki na svetovnem prvenstvu. Če bi … Dobro, tu so zdaj ti če-ji, o teh lahko govori vsak trener in vsak tekmovalec, ampak če bi Miha vsakič ustrelil tako kot zna – on je sposoben streljati zelo hitro in tudi precej natančno – in se mu ne bi dogajalo to, da je prepogosto na tekmah zgrešil zadnja dva strela, bi bilo dobro. Če bi zgrešil le enega manj, bi bilo veliko boljše, zelo dobro. Že na 'dvajsetki' v Östersundu bi bil lahko deveti, če bi zadnja dva strela zadel, To so ti 'če-ji'. V Oberhofu se na sprintu ni uvrstil na zasledovanje, ampak so bile krive smuči. Tik pred tekmo je namreč začelo snežiti in bi moral dobiti drug par smučk. Smola. Na tekmi mešanih parov pa je bil povsem konkurenčen. Mi je rekel, da je lahko čisto vsakega držal. Pa je od štarta naprej Christiansen (Norvežan, Vetle Sjaastad, op. p.) navil, tempo je bil res hud, pa je bil ves čas zraven. Je rekel, da brez težav. Res pa je tudi, da je imel takrat odlične smuči. To je, kar zadeva Dovžana, mislim, da je on na zelo dobri ravni, le realizirati mora na strelišču.

Potem je tu še Klemen, ki bo dirkal samo še tukaj v Ruhpoldingu, v Italijo ne bo mogel iti, ker ni cepljen, ampak to so osebne zadeve, v katere se ne bi spuščal. Lovro se je že trikrat uvrstil na zasledovalno tekmo, od njega prav veliko več niti ne moremo pričakovati, star je 21 let, to je njegova prva sezona v svetovnem pokalu. Lovro je na visoki ravni, tudi na zasledovanju je imel deveti čas prvega kroga, pa mi je povedal, da ni imel nobenih težav, no, kasneje ga pobralo, ampak on se uči.

Za Tršana pa res ne vem. Celo poletje je na visoki ravni, potem pa pride tista jesen in pade. Ne vemo, ne najdemo razloga za to, samo upamo lahko, da mu bo uspelo prebroditi to težavo. Zdaj pride še Alex, ki je bil na eni tekmi v Oserblieju na IBU pokalu slab, na drugi pa je bil 21. Ima nihanja, ampak je naredil eno dobro tekmo.

Mislim, da sem omenil vse.

Kaj pa Toni Vidmar?

Toni, da, on je bil pa bo preboleni bolezni covid-19 v izolaciji in se zdaj pripravlja na Pokljuki. Zdaj bo začel spet normalno trenirati, on bo šel na odprto evropsko prvenstvo v Arber na tekme pokal IBU in IBU Junior Cupa.

Lovro Planko napreduje dobro, Alexu Cisarju in Antonu Vidmarju se je malo zataknilo. Foto: Guliverimage

Tile mladi fantje, Planko, Cisar in Vidmar, so tako ali tako projekt v izgradnji, to so obrazi prihodnosti …

Da, normalno, na teh se gradi za naprej. Pa še od zadaj bo kdo priletel, vsako sezono se najde kakšen, ki pokaže potencial. Te starejše pa je treba čim bolj podpirati, da vztrajajo, da še naprej vlečejo voz. Mislim, da bo Jaka še vztrajal, mislim, da je sposoben še kar nekaj časa tekmovati na najvišji ravni, je pa res, da letos manjkajo prav njegovi rezultati, ki bi povzdignili vse. Lani denimo, ko je bil ves čas zdrav, je nekajkrat priletel med deseterico, na Pokljuki se mu je sicer zalomilo do zadnjega skupinskega starta, ampak ta njegov doprinos je bila tista iskra, ki je povzdignila vse. Če bi bil letos takšen, bi bilo odlično.

O kakšnem pomanjkanju volje pa najbrž ne moremo govoriti, kajne?

Ne, ne, o tem pa vrhunski športnik preprosto nima kaj razmišljati. Na tej ravni se že trenira toliko in tako trdo, da bi bilo brez močne volje in velike želje povsem nemogoče. Vsi živimo za ta šport, tako tekmovalci kot trenerji. Volje in motivacije nam ne manjka.

Skratka, čakamo en tak spodbuden rezultat, ki bi prižgal to iskro?

Tako je, to jaz čakam. Rekel sem si, saj zdaj po novem letu, ki je nekakšen nov začetek, pa bo. Res nam manjka čisto malo, da bi steklo, ves čas smo čisto blizu. Za zdaj mislim, da ni razlogov za preplah, prepričan sem, da bo kmalu prišel tisti trenutek, ko se bo krivulja obrnila navzgor.

Verjetno je pravo psihološko stanje težko najti tudi zaradi teh pandemičnih razmer. Že ko spremljamo tekme po televizijskih prenosih, čutimo, da brez gledalcev na tekmah ni tistega pravega tekmovalnega vzdušja. To je najbrž še posebej očitno zdaj v Nemčiji, v Oberhofu in Ruhpoldingu množica navijačem vselej pripravi imenitno vzdušje, tudi v Anterselvi, ki vas še čaka.

Zagotovo se občuti, da. Na tekmah je res čudno, proge so prazne. Prepričan sem, da bi se tudi Jaka počutil bolje, če bi bili ob progah gledalci. Drugače se počutiš, ponese te, ta praznina pa zagotovo vpliva na glavo. Ob progi imaš samo ta območja za trenerje, kjer je nekaj ljudi, kjer je nekaj kričanja, nekaj življenja, ampak ne moreš biti povsod. Večina proge je povsem prazna. Čudni časi so, zagotovo se občuti.

