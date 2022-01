Francoz na vrhu, Slovenci se (še) niso otresli težav

Quentin Fillon Maillet je desetkilometrsko sprintersko preizkušnjo dobil brez zgrešenega strela, za 72 sekund je bil hitrejši od prav tako strelsko brezhibnega Nemca Benedikta Dolla in 32,1 sekunde od Belorusa Antona Smolskega, ki pa je moral enkrat v kazenski krog.

Tudi najboljši slovenski tekmovalec Jakov Fak je bil na prvem strelskem postanku enkrat nenatančen, na progi pa še ni našel svojega "turbo pogona", za zmagovalcem je zaostal 1:22,2 in končal na 39. mestu. Prišel je do novih točk svetovnega pokala in se zanesljivo uvrstil tudi na nedeljsko zasledovalno tekmo (začela se bo ob 14.45), na kateri bo naš edini predstavnik.

Fillon Maillet keeps rolling! Perfect performance to grab victory nr. 4⃣ this winter🎉



🥇🇫🇷 @quentinfillon @FedFranceSki

🥈🇩🇪 Benedikt Doll skiverband

🥉🇧🇾 Anton Smolski @bybiathlon



Watch live on https://t.co/bk5aBBaMLg or follow along on the Official IBU App! 📲 pic.twitter.com/M4Nj4x1Vj2 — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2022

Cisar tokrat drugi najboljši Slovenec

Miha Dovžan je namreč po dobrem strelskem nastopu na prvem postanku na drugem zgrešil tri strele in bil z 2:21,1 zaostanka na koncu 81. Na 87. mestu je končal mladi up Lovro Planko (+2:24,5/2), na 97. pa Klemen Bauer (+2:53,1), ki je na današnji tekmi kar polovico strelov (5!) poslal mimo tarč. Drugi najboljši Slovenec danes je bil mladi Alex Cisar (+2:01,3/1) na 66. mestu.

V soboto biatlonce v Ruhpoldingu čaka še štafetna preizkušnja (ob 14.30), v nedeljo pa še že omenjeno zasledovanje. Na tem bo Fak spet poskušal najti pravo poskočnost in to na prizorišču, kjer je pred natanko desetimi leti osvojil prvo slovensko zlato medaljo na svetovnem prvenstvu. Takrat je bil najboljši na najdaljši, 20-kilometrski posamični preizkušnji.

Ruhpolding, sprint (10 km): 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 23:23,7/0

2. Benedikt Doll (Nem) +7,2/0

3. Anton Smolski (Blr) 32,1/1

4. Vitautas Strolia (Lit) 33,6/0

5. Tero Seppala (Fin) 41,9/0

6. Erik Lesser (Nem) 43,3/1

7. Dmitro Pidrušni (Ukr) 47,1/1

8. Eric Perrot (Fra) 49,4/0

9. Simon Desthieux (Fra) 50,4/1

10. Joscha Burkhalter (Švi) 51,7/0

…

39. Jakov Fak (Slo) 1:22,2/1

66. Alex Cisar (Slo) 2:01,3/1

81. Miha Dovžan 2:21,1/3

87. Lovro Planko (Slo) 2:24,5/2

97. Klemen Bauer (Slo) 2:53,1/5 Svetovni pokal, skupno (po 12 od 22 tekem) 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 521 točk

2. Emilien Jacquelin (Fra) 449

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 448

4. Tarjei Boe (Nor) 404

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 379

6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 344

7. Johannes Thingnes Boe (Nor) 343

8. Edvard Latipov (Rus) 336

9. Aleksander Loginov (Rus) 323

10. Anton Smolski (Blr) 312

...

44. Jakov Fak (Slo) 65

74. Miha Dovžan (Slo) 15

79. Klemen Bauer (Slo) 12

Preberite še: