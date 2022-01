Doll ob koncu zanesljivo ugnal mlajšega Boeja

Na startu ni bilo niti nekaterih visoko v skupnem seštevku uvrščenih biatloncev, na čelu s Francozom Emilienom Jacquelinom in Rusom Aleksandrom Loginovim ter drugimi.

A tudi v polni konkurenci bi imeli danes biatlonci veliko dela s strelsko in tekaško razpoloženim Dollom, ki je z eno napako na strelišču slavil tretjo zmago na tekmah za svetovni pokal. Skupno je 12. stal na odru za zmagovalce, medtem ko je mlajši od bratov Boe na stopničke stopil 86. v karieri. Za Dollom je v cilju zaostal 31,3 sekunde s tremi zgrešenimi streli. Tretji Laegreid je zaostal 1:28,8 minute, prav tako kot rojak Boe pa je zgrešil trikrat.

V skupnem seštevku v vodstvu ostaja Francoz Quentin Fillon Maillet, ki je zbral 636 točk. Drugi je njegov rojak Jacquelin (501), tretji pa je po novem Norvežan Tarjei Boe (486).

Danes bo ob 15.15 na vrsti ženska štafeta 4 x 6 km. Slovenk ni na startu. V nedeljo se bodo na 12,5 km dolgi tekmi s skupinskim startom pomerile ženske, moške pa čaka še štafeta 4 x 7,5 km.

Izidi:

1. Benedikt Doll (Nem) 37:14,9 (1)

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 31,3 (3)

3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1:28,8 (3)

4. Antonin Guigonnat (Fra) 1,34,7 (2)

5. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 1:35,2 (3)

6. Tero Seppälä (Fin) 1:42,1 (3)

7. Michal Krčmar (Češ) 1:54,1 (1)

8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:55,5 (5)

9. Lukas Hofer (Ita) 1:56,4 (4)

10. Anton Babikov (Rus) 1:58,7 (4)

...

Svetovni pokal, skupno:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 636 točk

2. Emilien Jacquelin (Fra) 501

3. Tarjei Boe (Nor) 486

4. Sebastian Samuelsson (Šve) 484

5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 440

6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 434

7. Sturla Holm Laegreid (Nor) 432

8. Aleksander Loginov (Rus) 413

9. Simon Desthieux (Fra) 409

10. Anton Smolski (Blr) 405

...

41. Jakov Fak (Slo) 99

74. Miha Dovžan (Slo) 24

82. Klemen Bauer (Slo) 12

92. Lovro Planko (Slo) 2

...