Jakov Fak na olimpijski generalki spet odličen, zmaga na Norveško

Jakov Fak je na današnji zasledovalni tekmi svetovnega biatlonskega pokala v Antholzu na Južnem Tirolskem zasedel peto mesto, za zmagovalcem, Norvežanom Strulo Holmom Laegreidom je na 12,5-kilometrski preizkušnji s štirimi strelskimi postanki zaostal 46,9 sekund. Na stopničkah sta tekmo končala še Laegreidov rojak Tarjei Boe in Italijan Tommaso Giacomel.

Jakov Fak je na prizorišču, ki bo naslednje leto gostilo biatlonske tekme olimpijskih iger, za eno mesto izboljšal uvrstitev s petkovega sprinta.

V boju za zmago so bili od začetka Norvežana Sturla Holm Laegreid in Tarjei Boe ter domačin Tommaso Giacomel, a je bil povsem blizu tudi Fak.

Po prvem strelskem postanku je bil slovenski biatlonec peti s 25 sekundami zaostanka, po drugem je bil že četrti z 18 sekundami zaostanka, četrto mesto je obdržal tudi po tretjem strelskem nastopu, ko je zaostajal le še 12 sekund. Vse te nastope je na strelišču opravil brezhibno in tako ostal tudi v boju za stopničke.

O zmagi je odločal zadnji postanek, kjer sta Giacomel in Tarjei Boe po en strel zgrešila, Holm Laegreid pa jima je z ničlo pobegnil.

Na zadnjem postanku je tretji strel zgrešil tudi Fak, tako da je imel po kazenskem krogu 43 sekund zaostanka, na zadnji tekaški del pa se je podal kot peti. Do cilja ga je lovil še Norvežan Johannes Thingnes Boe, a je Fak v ciljnem sprintu le prišel do petega mesta s sekundo prednosti in tako dosegel najboljšo uvrstitev v sezoni, za eno mesto je popravil petkov dosežek na sprintu.

Nastopila sta še dva slovenska predstavnika, Miha Dovžan je zgrešil dvakrat in končal na 31. mestu (+ 3:25,9), Lovro Planko pa je bil s petimi zgrešenimi tarčami na koncu 41. (+ 4:22,1).

Na cilju je Holm Laegreid slavil z 18,9 sekunde pred Tarjeiem Boejem, Giacomel je zaostal 24 sekund.

