Najboljši biatlonci sveta so ta konec tedna v Dolomitih, kjer tekmujejo v Anterselvi oziroma Antholzu. Četrtkov ženski šprint je dobila Lou Jeanmonnot, petkovega moškega pa Tarjei Boe, kar je Norvežanova 15. zmaga na tekmah svetovnega pokala. Jakov Fak je zadel vseh 10 tarč in s 26,8 sekunde končal na šestem mestu.

Tarjei Boe Foto: Guliverimage Jakov Fak je s šestim mestom dosegel najboljšo posamično uvrstitev v sezoni. Petnajsto zmago je na 10-kilometrski razdalji dosegel Norvežan Tarjei Boe, ki je v Italiji napovedal, da bo sledil mlajšemu bratu Johannesu Thingnesu Boeju in po sezoni končal športno pot. "Tukaj imam ženo in uspelo mi je zmagati. Dan je perfekten za veliko najavo," je po zmagi povedal Boe in nadaljeval: "Že pred začetkom sezone sem vedel, da bo letošnja moja zadnja. Telo mi pravi, da je dovolj. Ne želim si garati za olimpijske igre, saj je to zelo trdo delo."

Jakov Fak je še enkrat več uveljavil svoje izkušnje na strelišču in ničli dodal dober tek ter se povzpel na šesto mesto, 26,8 sekunde za zmagovalcem. Med Slovenci je točke na olimpijski generalki za igre 2026, kjer se tekmovalci seznanjajo z novostmi na progi, osvojil tudi Miha Dovžan na 34. mestu, Lovro Planko se je kot 52. uvrstil na sobotno zasledovanje, Toni Vidmar in Matic Rupnik na 66. in 88. mestu pa sta ostala brez nedeljske tekme.

Fak: Od jutra se nisem počutil dobro

"Moram biti zadovoljen, sploh glede na občutek, ki sem ga imel na progi. Od jutra se nisem počutil dobro. Na višini včasih tako pride, da nisi najbolj svoj. Tudi zato sem vesel svoje uvrstitve. Bil sem zbran in zadel ničlo, streljal pa hitro. Na progi sem bil relativno dober, a sem prepričan, da sem lahko še boljši," je po tekmi povedal Fak, ki bo poleti dopolnil 38 let.

V boju za zmago je 36-letnega Boeja rešilo brezhibno streljanje. Njegov rojak Sturla Holm Laegreid je po kazenskem krogu zaostal vsega štiri desetinke sekunde, Italijan Tommaso Giacomel pa je moral v kazenski krog celo dvakrat, na domači progi pa mu je zmaga ušla za 2,6 sekunde.

Laegreid je zanesljivo zadovoljen z dejstvom, da je v skupnem seštevku svetovnega pokala na vrhu prehitel Johannesa Thingnea Boeja, kjer ima zdaj tri točke prednosti, v nedeljo pa to lahko še poveča, saj je bil petkratni zmagovalec skupnega seštevka Boe le deveti in bo imel na zasledovanju dobrih 35 sekund zaostanka.

V soboto v Anterselvi zasledovanje čaka ženske, moški pa bodo nastopili v štafeti.

Anterselva, sprint, 7,5 km (M):



1. Tarjei Boe (Nor) 23:51,0 (0)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) +0,4 (1)

3. Tommaso Giacomel (Ita) +2,6 (2)

4. Martin Uldal (Nor) +20,5 (1)

5. Dmitro Pidrušni (Ukr) +22,0 (1)

6. Jakov Fak (Slo) +26,8 (0)

...

34. Miha Dovžan (Slo) +1:35,7 (1)

52. Lovro Planko (Slo) +1:56,9 (3)

66. Toni Vidmar (Slo) +2:14,2 (2)

88. Matic Repnik (Slo) +3:40,6 (2)



Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (13/21):



1. Sturla Laegreid (Nor) 764 točk

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 761

3. Eric Perrot (Fra) 544

4. Emilien Jacquelin (Fra) 543

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 515

6. Vebjoern Soerum (Nor) 491

...

13. Jakov Fak (Slo) 346

44. Miha Dovžan (Slo) 62

57. Lovro Planko (Slo) 17

72. Anton Vidmar (Slo) 3