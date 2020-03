Biatlonke še vztrajajo: nemško zmagoslavje, Slovenke brez zasledovanja

Nemka je slavila sedmič v karieri in tretjič v tej sezoni. Hermannova, ki slovi kot najhitrejša tekačica med biatlonkami, je z enim zgrešenim strelom stoje zanesljivo slavila pred tekmicami v zelo zahtevnih razmerah. Na Finskem je namreč močno pihalo, tekmovalke pa je motil tudi sneg. Mnoge se v teh razmerah niso znašle.

Od Slovenk je bila najvišje uvrščena Polona Klemenčič (+ 2:32,3/1), ki je z enim zgrešenim strelom zasedla 61. mesto, s čimer je za eno mesto zgrešila uvrstitev na sobotno zasledovalno tekmo.

Polona Klemenčič je končala na 61. mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tam ne bo Lee Einfalt (+ 3:24,9/5), ki je zgrešila kar pet od desetih strelov in končala pri repu uvrščenih na 75. mestu. Nina Zadravec (+ 3:39,9/3) je bila prav tako prepočasna na 84. mestu.

Mednarodna biatlonska zveza (Ibu) je sporočila, da se je po posvetu s trenerji in tekmovalci odločila, da skrajša spored v finskem Kontiolahtiju, kjer poteka zaključek sezone. Zadnji tekmi bosta na sporedu v soboto, ko se bodo moški in ženske pomerili na zasledovalnih preizkušnjah. Odpovedani sta obe nedeljski mešani štafeti.

Po prvotnem razporedu bi morali v nedeljo izpeljati štafeto mešanih dvojic (ob 13.20) in nato še mešano štafeto (15.15), a je vodstvo tekmovanj v navezi z organizatorji sporočilo, da bodo izpeljali le še obe zasledovalni tekmi.

Na moški, ki se bo začela ob 13.45, bodo nastopili vsi Slovenci (Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Rok Tršan), na ženski, ki bo na sporedu ob 15.45, pa slovenskih biatlonk ne bo.

Izidi:

1. Denise Herrmann (Nem) 20:00,5/1

2. Franzsika Preuss (Nem) + 20,1/1

3. Tiril Eckhoff (Nor) 32,3/2

4. Lisa Vittozzi (Ita) 37,1/1

5. Marketa Davidova (Češ) 42,5/1

6. Monika Hojnisz-Starega (Pol) 47,3/0

7. Larisa Kuklina (Rus) 47,9/0

8. Anais Chevalier (Fra) 51,5/1

9. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 52,6/1

10. Selina Gasparin (Švi) 55,2/2

...

61. Polona Klemenčič (Slo) 2:32,3/1

75. Lea Einfalt (Slo) 3:24,9/5

84. Nina Zadravec (Slo) 3:39,9/3

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Dorothea Wierer (Ita) 781 točk

2. Tiril Eckhoff (Nor) 755

3. Denise Hermann (Nem) 720

4. Hanna Öberg (Šve) 718

5. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 597

6. Franziska Preuss (Nem) 541

7. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 532

8. Justine Braisaz (Fra) 531

9. Julia Simon (Fra) 497

10. Paulina Fialkova (Slk) 489

...

75. Lea Einfalt (Slo) 15