Francoski superšampion Fourcade kariero zaključil s 83. zmago

Najboljši Slovenec je bil Klemen Bauer (+ 1:19, 7/3) na 21. mestu. Miha Dovžan je bil 34. (3:11, 2/2), Jakov Fak 38. (3:29, 0/6), Rok Tršan pa 50. (5:31, 6/3).

Congratulations to the top 3 in the #KON20 men pursuit! @martinfkde 🇫🇷 wins🥇, Quentin Fillon Maillet 🇫🇷🥈 and @EmilienJck 🇫🇷🥉Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/p9ZSg1GlIb — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Fourcade je kljub trem kazenskim krogom kariero zaključil na najboljši možen način, z zmago natanko deset let po svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu, in to na istem prizorišču. Svojo osmo zmago v svetovnem pokalu je zgrešil za vsega dve točki, naslov prvaka sezone je namreč s četrtim mestom za las rešil norveški as Johannes Thingnes Boe, ki je moral danes štirikrat v kazenski krog.

Welcome back to #KON20! It's the final race of the season in beautiful Finland and the overall title is on the line in the women pursuit! Watch it live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/Uojzp1rmeK — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Čustveni šampion: Ponosen sem na vse, kar se dosegel

"Danes je zame poseben dan, kot veste. Teh nekaj več kot deset let je bilo sanjskih, ne znam si predstavljati, kako bi lahko kariero sklenil na lepši način, Pogrešal sem le navijače, a ko sem pred leti v gozdu v Pirenejih začel z biatlonom, tudi ni bilo nobenih navijačev. Bila je samo ljubezen do biatlona, do smučanja. Ponosen sem na vse, kar se dosegel, na tej poti sem odkril samega sebe. Zmaga je čudovit konec vsega, o boju za rumeno majico pa nisem niti sanjal. Danes sem štafetno palico predal kolegoma, Quentinu in Emilienu, prepričan sem, da jo bosta onadva čez čas predala naprej, mlajšim biatloncem. Zelo čustven sem v tem trenutku, a če me vidite jokati, vedite, da so to solze sreče," se je v cilju razgovoril 31-letni petkratni olimpijski prvak Fourcade.

Preberite še: