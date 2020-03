Norvežanu Boeju deseta zmaga v sezoni, Fak 20.

Mlajši od bratov Boe je bil znova neustavljiv. Oba Francoza je s popolnim nastopom prehitel za več kot 20 sekund in slavil še 10. v sezoni. Skupno pa je v karieri zabeležil že 48. zmago.

V skupnem seštevku se je Norvežan z zmago Fourcadu približal na 10 točk pred zadnjimi štirimi posamičnimi preizkušnjami v sezoni 2019/20.

Od slovenskih predstavnikov je bil znova najboljši Fak, ki se mu je nasmihala najboljša deseterica. Po prvem streljanju je bil na osmem mestu z brezhibnim strelskim nastopom le 12 sekund za tokrat nezgrešljivim Johannesom Thingnesom Boejem. V stoje pa je Fak zgrešil en strel in se poslovil od najvišjih mest.

Končal je kot 20. Klemen Bauer (+ 1:31,8/2) je bil z dvema zgrešenima streloma na koncu 27. Na sobotno zasledovalno tekmo pa sta se uvrstila tudi Miha Dovžan (+ 1:57,0/0) in Rok Tršan (+ 2:09,6/0), ki sta na koncu zasedla 44. oziroma 48. mesto.

V petek ob 14.30 bodo na sprinterski preizkušnji tekmovale ženske.

Izidi:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 22:27,8/0

2. Martin Fourcade (Fra) + 21,1/0

3. Emilien Jacquelin (Fra) 22,3/0

4. Vetle Sjastaad Christiansen (Nor) 30,6/0

5. Tarjei Boe (Nor) 34,0/0

6. Benedikt Doll (Nem) 34,1/1

7. Quentin Fillon Maillet (Fra) 39,7/0

8. Simon Desthieux (Fra) 40,8/0

9. Arnd Peiffer (Nem) 48,4/0

10. Sturla Holm Laegreid (Nor) 51,9/0

...

20. Jakov Fak (Slo) 1:16,2/1

27. Klemen Bauer (Slo) 1:31,8/2

42. Miha Dovžan (Slo) 1:57,0/0

46. Rok Tršan (Slo) 2:09,6/0

Skupni vrstni red (po 20. od 24 tekem):

1. Martin Fourcade (Fran) 880 točk

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 870

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 814

4. Tarjei Boe (Nor) 730

5. Emilien Jacquelin (Fra) 680

6. Simon Desthieux (Fra) 664

7. Benedikt Doll (Nem) 603

8. Aleksander Loginov (Rus) 593

9. Johannes Dale (Nor) 576

10. Vetle Sjastaad Christiansen (Nor) 534

...

12. Jakov Fak (Slo) 464

56. Rok Tršan (Slo) 64

57. Klemen Bauer (Slo) 62

86. Miha Dovžan (Slo) 6