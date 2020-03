Norvežani zanesljivo najboljši, Slovenci osmi, gledalcev pa nikjer

Favorizirane ekipe so imele v prvi predaji precej težav. Francozi in Nemci so hitro zaostali, kar je izkoristila Norveška, ki je ob drugi predaji prevzela vodstvo. Brata Boe, Tarjei in Johannes Thingnes pa sta nato mirno svojo reprezentanco popeljala do četrte zmage na šestih letošnjih štafetnih preizkušnjah.

Congratulations to the top 3 teams in the #NMNM20 men relay! 🇳🇴Norway @NSSF_Biathlon were first, 🇺🇦Ukraine @ukrbiathlon second and 🇸🇪Sweden third! Don't forget you can watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/zHNgEyCrcu — IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2020

Za drugo mesto se je na zadnjem strelskem postanku stoje borilo kar šest reprezentanc. V kasnejšem četveroboju za drugo in tretje mesto pa sta imeli največ moči ekipi Ukrajine in Švedske.

Slovenci med deseterico najboljših

Slovenska reprezentanca je na koncu končala na osmem mestu. Prvi Slovenec Miha Dovžan je sicer za vseh deset tarč porabil le dve popravi, a je v teku zaostal minuto in 14 sekund ter Jakovu Faku predal kot 21. Slednji je prav tako z dvema popravama za deset zadetih strelov izboljšal položaj slovenske reprezentance in Klemnu Bauerju predal kot 12.

Slovenijo je Bauer z dobrim strelskim nastopom dvignil na osmo mesto, zadnji pa je na progo krenil mladi Alex Cisar, ki se je zelo dobro boril z izkušenejšimi konkurenti. Po sijajnem strelskem nastopu brez poprave je zadržal osmo mesto in se znova predstavil v zelo lepi luči ob prehodu v članski konkurenci. Cisar je priložnost dobil namesto Roka Tršana, ki je zbolel.

Preplah zaradi koronavirusa in zaprtje tekme za navijače je nekoliko pokvarilo slovo češkega veterana Michala Slezingerja, ki je danes odtekel zadnjo tekmo v svetovnem pokalu:

You should always go out with a song! A fantastic farewell for biathlon legend Michal Slesingr! Good luck for everything you do in the future! See his final race in #NMNM20 again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4ND0HZOpNL — IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2020

Dovžan vzel napačne smuči

"Ob nastopu Mihe smo nekako pričakovali zaostanek okoli 40 sekund, a je preprosto vzel napačne smuči. Vzel je teflonske in ko je pričel rahlo padati sneg, mu smuči niso več stekle in so se vsi vozili mimo. Podobna zgodba kot v Oberhofu, zgubljal je samo po klancu navzdol in ne navzgor. Miha ni v tako slabi tekaški formi in bi lahko tekel zraven, a preprosto to tako je in zaostanek več kot minute in deset sekund je bil prevelik, da bi lahko potem računali na uvrstitev v top 6. Jakov je nato lovil tekmece pred seboj, a več kot do 12. mesta ni mogel. Potem je Klemen oddelal super in prišel na osmo mesto, Alex pa je uspel to zadržati, tako da smo zadovoljni. Vemo da je to sedaj že šesta štafeta v sezoni, kjer smo vedno končali med najboljšimi deveti in vemo, da ni več naklučje, da je ekipa tako močna. Sedaj pa nas jutri še čaka tekma s skupinskim startom, ko bo na startu zopet Jakov Fak," je današnji nastop reprezentance ocenil Uroš Velepec.

Izidi, moška štafeta (4 x 7,5 km): 1. Norveška 1:10:25,3 (0+5)

(Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe) 2. Ukrajina + 38,2 (0+5)

(Artem Prima, Sergij Semenov, Ruslan Tkalenko, Dmitro Pidručnji) 3. Švedska 43,3 (1+8)

(Sebastian Samuelsson, Jesper Nelin, Peppe Femling, Martin Ponsiluoma) 4. Rusija 46,9 (0+7) 5. Nemčija 57,2 (1+10) 6. Italija 1:46,9 (0+5) 7. Belorusija 2:17,5 (1+7) 8. Slovenija 2:53,8 (0+7)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Alex Cisar)

